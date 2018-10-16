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13:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Халеп снялась с Кубка Кремля

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая гарантировала себе первую строчку рейтинга WTA по итогам года, приняла решение сняться с турнира «ВТБ Кубок Кремля», сообщает официальный сайт соревнований.

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Источник: Reuters

В матче второго круга она должна была сыграть с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

В сетке турнира уроженку Констанцы заменила «лаки-лузер» — представительница Греции Валентини Грамматикопулу.

Накануне Халеп на пресс-конференции в Москве сказала, что её по-прежнему беспокоит травма спины. Она также призналась, что и выступление на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре остаётся под вопросом.

В 2018 году Халеп выиграла Открытый чемпионат Франции, а также турниры в Шэньчжэне и Монреале.

Кубок Кремля завершится 20 октября.

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