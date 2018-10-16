Халеп снялась с Кубка Кремля
Румынская теннисистка Симона Халеп, которая гарантировала себе первую строчку рейтинга WTA по итогам года, приняла решение сняться с турнира «ВТБ Кубок Кремля», сообщает официальный сайт соревнований.
Румынская теннисистка Симона Халеп, которая гарантировала себе первую строчку рейтинга WTA по итогам года, приняла решение сняться с турнира «ВТБ Кубок Кремля», сообщает официальный сайт соревнований.
В матче второго круга она должна была сыграть с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
В сетке турнира уроженку Констанцы заменила «лаки-лузер» — представительница Греции Валентини Грамматикопулу.
Накануне Халеп на
В 2018 году Халеп выиграла Открытый чемпионат Франции, а также турниры в Шэньчжэне и Монреале.
Кубок Кремля завершится 20 октября.