Халеп снялась с Кубка Кремля

В матче второго круга она должна была сыграть с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Накануне Халеп на пресс-конференции в Москве сказала, что её по-прежнему беспокоит травма спины. Она также призналась, что и выступление на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре остаётся под вопросом.