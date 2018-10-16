Вера Звонарева пробилась во второй круг «ВТБ Кубка Кремля»

Последний раз Звонарева играла на Кубке Кремля в 2011 году. Россиянка дебютировала на турнире в Москве в 2002 году, в этом году она в десятый раз играет на Кубке Кремля. Лучший результат на турнире в Москве спортсменка показала в 2008 году, когда в финале проиграла сербке Елене Янкович.