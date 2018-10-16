Вера Звонарева пробилась во второй круг «ВТБ Кубка Кремля»
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева переиграла свою соотечественницу Ирину Хромачеву в первом круге теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве.
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева переиграла свою соотечественницу Ирину Хромачеву в первом круге теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 34-летней Звонаревой, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.
Во втором круге Звонарева сыграет с чешкой Каролиной Плишковой, посеянной на турнире под вторым номером.
Последний раз Звонарева играла на Кубке Кремля в 2011 году. Россиянка дебютировала на турнире в Москве в 2002 году, в этом году она в десятый раз играет на Кубке Кремля. Лучший результат на турнире в Москве спортсменка показала в 2008 году, когда в финале проиграла сербке Елене Янкович.
«ВТБ Кубок Кремля» проходит на кортах московского спорткомплекса «Олимпийский» и завершится 21 октября. Призовой фонд турнира составляет около $2 млн.