Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Китай2
Сирия0
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сибирь
Футбол. Лига наций
17:00
Казахстан
Андорра
Футбол. Сборные
17:00
Узбекистан
Катар
Футбол. Сборные
18:00
ОАЭ
Венесуэла
Футбол. Сборные
18:30
Оман
Эквадор
Футбол. Сборные
14:30
Индонезия1
Гонконг1
Хоккей. КХЛ
19:00
Динамо Р
Амур
Футбол. Лига наций
19:00
Армения
Македония
Футбол. Сборные
19:00
Иран
Боливия
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея2
Панама2
Футбол. Сборные
13:35
Япония4
Уругвай3
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
Адмирал
Футбол. Сборные
20:45
Бразилия
Аргентина
Футбол. Лига наций
21:45
Франция
Германия
Футбол. Лига наций
21:45
Украина
Чехия
Футбол. Лига наций
21:45
Ирландия
Уэльс
Футбол. Лига наций
21:45
Норвегия
Болгария
Футбол. Лига наций
21:45
Словения
Кипр
Футбол. Лига наций
21:45
Латвия
Грузия
Футбол. Лига наций
21:45
Гибралтар
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
21:45
Дания
Австрия
Футбол. Сборные
21:45
Бельгия
Нидерланды
Футбол. Сборные
21:45
Швеция
Словакия
Хоккей. НХЛ
17.10
Нью-Джерси Дэвилз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
17.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
17.10
Филадельфия Флайерз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
17.10
Питтсбург Пингвинз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
17.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
Футбол. Сборные
17.10
США
Перу
Хоккей. НХЛ
17.10
Миннесота Уайлд
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
17.10
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Сборные
17.10
Колумбия
Коста-Рика
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз4
Миннесота Уайлд2
Все события
Фоторепортажи
12Дебют Еременко в «Спартаке»
28«Локо» проиграл «Шальке». Возможна отставка Семина?
14:54 (мск), источник: БЕЛТА

Егор Герасимов вышел во второй раунд теннисного Кубка Кремля

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов успешно стартовал в розыгрыше Кубка Кремля, который проходит в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в напряженном трехсетовом поединке 1/16 финала Егор Герасимов, занимающий 217-е место в рейтинге АТР, одолел 39-ю ракетку планеты Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины — 6:1, 6:7 (5:7), 6:2. Матч длился 1 час 45 минут. В 1/8 финала соперником белоруса будет победитель встречи между французским теннисистом Пэром Бенуа (57-й номер мирового рейтинга) и Мишей Зверевым (71).

В мужском парном разряде белорусско-австрийский тандем Максим Мирный / Филипп Освальд в первом круге сыграет с французским дуэтом Хьюго Нис / Пэр Бенуа.

В состязаниях женских пар белоруска Лидия Морозова и Моника Адамчак из Австралии встретятся с австралийско-российским тандемом Айла Томлянович / Евгения Родина.

На турнире в Люксембурге еще одна белорусская теннисистка Вера Лапко (62) успешно провела два стартовых матча. В 1/16 финала одиночного разряда она обыграла немку Карину Виттхефт (100), а в дуэте с Мэнди Минеллой из Люксембурга победила румыно-швейцарский тандем Ирина Мария Барэ / Ксения Нолл.

Стас Пьеха экстренно госпитализирован
Audi поменяет знаменитый логотип
Сага о Кокорине и Мамаеве. Все о главном скандале осени
Нурмагомедов раскрыл финансовые аппетиты. Америка в шоке
Тайна биатлонистки Дальмайер: реальная болезнь или заговор?
Ковальчук наказал нового короля НХЛ, но «Лос-Анджелес» проиграл
СМИ: «Барселона» может взять в аренду футболиста «Зенита»
Кошмарный матч Радулова. «Даллас» без шансов проиграл
Стало известно название клуба, предложившего Болту контракт
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь