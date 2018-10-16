Халеп сожалеет о снятии с турнира «ВТБ Кубок Кремля»
ТАСС, 16 октября. Первая ракетка мира румынка Симона Халеп сожалеет о том, что не смогла выступить на московском турнире «ВТБ Кубок Кремля»
ТАСС, 16 октября. Первая ракетка мира румынка Симона Халеп сожалеет о том, что не смогла выступить на московском турнире «ВТБ Кубок Кремля»
Во вторник стало известно, что Халеп не выйдет на корт на матч второго круга «ВТБ Кубка Кремля» с россиянкой Анастасией Павлюченковой. В конце сентября Халеп снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине
«Я действительно хотела играть здесь, в Москве, но, к сожалению, моя спина
27-летняя Халеп в феврале текущего года второй раз в карьере заняла первое место в рейтинге мирового тура, а в июне она выиграла первый в карьере турнир серии Большого шлема — Открытый чемпионат Франции. Всего на счету румынки 18 титулов на турнирах WTA, в том числе и победа в Кубке Кремля 2013 года.
«ВТБ Кубок Кремля» проходит на кортах московского спорткомплекса «Олимпийский» и завершится 21 октября. Призовой фонд турнира составляет около $2 млн.