Халеп сожалеет о снятии с турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Во вторник стало известно, что Халеп не выйдет на корт на матч второго круга «ВТБ Кубка Кремля» с россиянкой Анастасией Павлюченковой. В конце сентября Халеп снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине из-за травмы спины, которую повредила на тренировке.

«Я действительно хотела играть здесь, в Москве, но, к сожалению, моя спина по-прежнему беспокоит меня, и я не хочу рисковать. Я расстроена тем, что снялась с турнира, но знаю, что важнее поставить мое здоровье на первое место. Желаю турниру больших успехов», — написала Халеп.

27-летняя Халеп в феврале текущего года второй раз в карьере заняла первое место в рейтинге мирового тура, а в июне она выиграла первый в карьере турнир серии Большого шлема — Открытый чемпионат Франции. Всего на счету румынки 18 титулов на турнирах WTA, в том числе и победа в Кубке Кремля 2013 года.