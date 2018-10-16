Российский теннисист Донской вышел во второй круг «ВТБ Кубка Кремля»
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россиянин Евгений Донской переиграл теннисиста из Казахстана Михаила Кукушкина в первом круге «ВТБ Кубка Кремля», проходящего в Москве.
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россиянин Евгений Донской переиграл теннисиста из Казахстана Михаила Кукушкина в первом круге «ВТБ Кубка Кремля», проходящего в Москве.
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (12:10) в пользу 28-летнего россиянина.
В следующем круге Донской сыграет с сербом Филипом Крайиновичем, посеянным на турнире под четвертым номером.
Донской в 10-й раз играет на Кубке Кремля. Лучший результат на турнире в Москве он показал в 2015 году, когда в полуфинале проиграл хорват Марину Чиличу (первый номер посева), который стал победителем соревнований.
«ВТБ Кубок Кремля» проходит на кортах спорткомплекса «Олимпийский» и завершится 21 октября. Призовой фонд турнира составляет около $2 млн.