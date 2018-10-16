Российский теннисист Донской вышел во второй круг «ВТБ Кубка Кремля»

В следующем круге Донской сыграет с сербом Филипом Крайиновичем, посеянным на турнире под четвертым номером.

Донской в 10-й раз играет на Кубке Кремля. Лучший результат на турнире в Москве он показал в 2015 году, когда в полуфинале проиграл хорват Марину Чиличу (первый номер посева), который стал победителем соревнований.