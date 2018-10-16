Капитаны теннисных сборных Беларуси и Словакии объявили составы на матч Кубка Дэвиса

На старте нынешнего сезона в феврале белорусские теннисисты проиграли в Санкт-Пельтене команде Австрии с «сухим» счетом 0:5, а в середине сентября в Москве в упорной борьбе уступили россиянам — 2:3. Словаки в этом сезоне провели один матч, проиграв в начале апреля на своей арене команде Боснии и Герцеговины — 2:3. Ранее сборные Беларуси и Словакии встречались между собой в 2010 году в Минске в полуфинале группы I Евро-Африканской зоны. Тогда успеха добились словацкие теннисисты — 4:1.