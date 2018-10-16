Капитаны теннисных сборных Беларуси и Словакии объявили составы на матч Кубка Дэвиса
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитаны теннисных сборных Беларуси и России объявили составы на предстоящий матч Кубка Дэвиса, который состоится
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитаны теннисных сборных Беларуси и России объявили составы на предстоящий матч Кубка Дэвиса, который состоится
Капитан белорусов Владимир Волчков пригласил в команду ветерана Максима Мирного, а также Илью Ивашко, Егора Герасимова и Александра Згировского.
Доминик Хрбаты рассчитывает на Мартина Клижана, Лукаша Лацко, Норберта Гомбоша, Игоря Зеленая и Филипа Полашека.
Победитель матча в словацкой столице останется на следующий сезон в группе I
На старте нынешнего сезона в феврале белорусские теннисисты проиграли в