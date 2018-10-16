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18:33 (мск), источник: БЕЛТА

Капитаны теннисных сборных Беларуси и Словакии объявили составы на матч Кубка Дэвиса

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитаны теннисных сборных Беларуси и России объявили составы на предстоящий матч Кубка Дэвиса, который состоится 26—27 октября в Братиславе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской теннисной федерации.

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Источник: БЕЛТА

Капитан белорусов Владимир Волчков пригласил в команду ветерана Максима Мирного, а также Илью Ивашко, Егора Герасимова и Александра Згировского.

Доминик Хрбаты рассчитывает на Мартина Клижана, Лукаша Лацко, Норберта Гомбоша, Игоря Зеленая и Филипа Полашека.

Победитель матча в словацкой столице останется на следующий сезон в группе I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, а проигравший опустится в группу II.

На старте нынешнего сезона в феврале белорусские теннисисты проиграли в Санкт-Пельтене команде Австрии с «сухим» счетом 0:5, а в середине сентября в Москве в упорной борьбе уступили россиянам — 2:3. Словаки в этом сезоне провели один матч, проиграв в начале апреля на своей арене команде Боснии и Герцеговины — 2:3. Ранее сборные Беларуси и Словакии встречались между собой в 2010 году в Минске в полуфинале группы I Евро-Африканской зоны. Тогда успеха добились словацкие теннисисты — 4:1.

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