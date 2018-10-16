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22:24 (мск), источник: ТАСС

Рублев уступил австралийцу Кирьосу в первом круге «ВТБ Кубка Кремля»

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев проиграл австралийскому теннисисту Нику Кирьосу в матче первого круга «ВТБ Кубка Кремля», проходящего в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась победой австралийца со счетом 6:3, 4:6, 6:4.

Кирьос, посеянный на турнире под пятым номером, во втором круге сыграет с боснийцем Мирзой Башичем.

«ВТБ Кубок Кремля» проходит на кортах спорткомплекса «Олимпийский» и завершится 21 октября. Призовой фонд турнира составляет около $2 млн.

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