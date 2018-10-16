Рублев уступил австралийцу Кирьосу в первом круге «ВТБ Кубка Кремля»
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев проиграл австралийскому теннисисту Нику Кирьосу в матче первого круга «ВТБ Кубка Кремля», проходящего в Москве.
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев проиграл австралийскому теннисисту Нику Кирьосу в матче первого круга «ВТБ Кубка Кремля», проходящего в Москве.
Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась победой австралийца со счетом 6:3, 4:6, 6:4.
Кирьос, посеянный на турнире под пятым номером, во втором круге сыграет с боснийцем Мирзой Башичем.
«ВТБ Кубок Кремля» проходит на кортах спорткомплекса «Олимпийский» и завершится 21 октября. Призовой фонд турнира составляет около $2 млн.