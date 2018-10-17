Санкт-Петербург подал заявку на проведение Итогового турнира ATP
Исполнительный директор турнира St. Petersburg Open Наталия Камельзон сообщила, что был отправлен первоначальный бланк на проведение с 2020 года в
Исполнительный директор турнира St. Petersburg Open Наталия Камельзон сообщила, что был отправлен первоначальный бланк на проведение с 2020 года в
С 2009 года ATP Finals неизменно проходит в Лондоне. Наибольшее количество турниров (13) было проведено в
Действующим победителем Итогового теннисного турнира является болгарин Григор Димитров.
Ранее