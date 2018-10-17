Санкт-Петербург подал заявку на проведение Итогового турнира ATP

С 2009 года ATP Finals неизменно проходит в Лондоне. Наибольшее количество турниров (13) было проведено в Нью-Йорке (1977−1989), в Лондоне — девять (2009−2017), во Франкфурте — шесть (1990−1995), пять в Шанхае (2002, 2005−2008), четыре в Ганновере (1996−1999).