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00:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Санкт-Петербург подал заявку на проведение Итогового турнира ATP

Исполнительный директор турнира St. Petersburg Open Наталия Камельзон сообщила, что был отправлен первоначальный бланк на проведение с 2020 года в Санкт-Петербурге итогового турнира ATP.

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Источник: AFP 2018

С 2009 года ATP Finals неизменно проходит в Лондоне. Наибольшее количество турниров (13) было проведено в Нью-Йорке (1977−1989), в Лондоне — девять (2009−2017), во Франкфурте — шесть (1990−1995), пять в Шанхае (2002, 2005−2008), четыре в Ганновере (1996−1999).

Действующим победителем Итогового теннисного турнира является болгарин Григор Димитров.

Ранее Санкт-Петербург уступил китайскому городу Шэньчжэнь право проводить с 2019 года Итоговый турнир WTA.

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