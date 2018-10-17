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17:01 (мск), источник: Р-Спорт

Джокович: Шарапова вне корта — совершенно другой человек

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, за счет чего россиянка Мария Шарапова на протяжении многих лет находится в топе женского тенниса.

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Источник: AP 2018

«Она настоящий чемпион, всегда очень много работает, полностью отдается игре, уже на протяжении многих лет, — приводит слова Джоковича essentiallysports.com. — Я даже пару раз тренировался с ней и знаю, что тренируется она так же серьезно, как если бы это был официальный матч. Она всегда сконцентрирована, поэтому уже много лет она находится в топе, у Шараповой менталитет чемпионки. Но вне корта она совершенно другой человек. Многие могут ошибочно подумать, что в жизни она так же серьезна, как и на корте. Но во время матчей она не показывает свой характер. Вообще, она очень милая девушка, я много лет ее знаю».

Ранее Шарапова объявила, что досрочно завершает сезон, так как не успевает восстановиться после травмы.

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