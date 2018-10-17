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17:56 (мск), источник: Р-Спорт

Хачанов вышел в четвертьфинал «ВТБ Кубка Кремля»

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в ¼ финала проходящего в Москве турнира «ВТБ Кубок Кремля», призовой фонд которого превышает 850 тысяч долларов.

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Источник: AP 2018

В матче второго круга третий номер посева обыграл чеха Лукаша Росола со счетом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

За выход в полуфинал Хачанов поспорит с победителем матча между австралийцем Ником Кирьосом (5) и боснийцем Мирзой Башичем.

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