Хачанов вышел в четвертьфинал «ВТБ Кубка Кремля»

В матче второго круга третий номер посева обыграл чеха Лукаша Росола со счетом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

За выход в полуфинал Хачанов поспорит с победителем матча между австралийцем Ником Кирьосом (5) и боснийцем Мирзой Башичем.