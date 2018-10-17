Определились все участницы Итогового турнира WTA

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Плишкова обеспечила себе участие в заключительном турнире WTA в сезоне после поражения Кики Бертенс (Нидерланды) в матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля» против теннисистки из Белоруссии Александры Саснович (3:6, 6:4, 3:6).

Ранее участие в Итоговом турнире WTA обеспечили Симона Халеп (Румыния), Ангелик Кербер (Германия), Каролин Возняцки (Дания), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия), Слоан Стивенс (США) и Элина Свитолина (Украина).

Бертенс станет первой запасной на случай снятия с турнира одной из участниц. На место второй запасной претендуют Арина Соболенко (Белоруссия), Анастасия Севастова (Латвия) и россиянка Дарья Касаткина.