Определились все участницы Итогового турнира WTA
ТАСС, 17 октября. Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала обладательницей последней путевки на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет в Сингапуре.
ТАСС, 17 октября. Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала обладательницей последней путевки на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет в Сингапуре.
Плишкова обеспечила себе участие в заключительном турнире WTA в сезоне после поражения Кики Бертенс (Нидерланды) в матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля» против теннисистки из Белоруссии Александры Саснович (3:6, 6:4, 3:6).
Ранее участие в Итоговом турнире WTA обеспечили Симона Халеп (Румыния), Ангелик Кербер (Германия), Каролин Возняцки (Дания), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия), Слоан Стивенс (США) и Элина Свитолина (Украина).
Бертенс станет первой запасной на случай снятия с турнира одной из участниц. На место второй запасной претендуют Арина Соболенко (Белоруссия), Анастасия Севастова (Латвия) и россиянка Дарья Касаткина.
Участницы будут разделены на две группы. По две лучшие спортсменки из каждого квартета выйдут в полуфинал. Турнир пройдет