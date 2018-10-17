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19:00 (мск), источник: ТАСС

Определились все участницы Итогового турнира WTA

ТАСС, 17 октября. Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала обладательницей последней путевки на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет в Сингапуре.

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Источник: Reuters

Плишкова обеспечила себе участие в заключительном турнире WTA в сезоне после поражения Кики Бертенс (Нидерланды) в матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля» против теннисистки из Белоруссии Александры Саснович (3:6, 6:4, 3:6).

Ранее участие в Итоговом турнире WTA обеспечили Симона Халеп (Румыния), Ангелик Кербер (Германия), Каролин Возняцки (Дания), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия), Слоан Стивенс (США) и Элина Свитолина (Украина).

Бертенс станет первой запасной на случай снятия с турнира одной из участниц. На место второй запасной претендуют Арина Соболенко (Белоруссия), Анастасия Севастова (Латвия) и россиянка Дарья Касаткина.

Участницы будут разделены на две группы. По две лучшие спортсменки из каждого квартета выйдут в полуфинал. Турнир пройдет 21—28 октября. В 2017 году победительницей Итогового турнира WTA стала Возняцки, в финале обыгравшая американку Винус Уильямс.

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