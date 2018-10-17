Мирный и Освальд вышли в четвертьфинал Кубка Кремля
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филлип Освальд успешно провели первый матч в розыгрыше Кубка Кремля, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филлип Освальд успешно провели первый матч в розыгрыше Кубка Кремля, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В игре 1/8 финала парного разряда
В завтрашнем четвертьфинале Максим Мирный и Филипп Освальд будут соперничать с