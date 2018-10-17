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21:36 (мск), источник: ТАСС

Российская теннисистка Касаткина вышла в четвертьфинал «ВТБ Кубка Кремля»

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина победила француженку Ализе Корне в матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля», который проходит в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Касаткина, посеянная на турнире под шестым номером, победила соперницу со счетом 3:6, 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.

В следующем круге Касаткина встретится с соотечественницей Анастасией Павлюченковой.

«ВТБ Кубок Кремля» проходит на кортах московского спорткомплекса «Олимпийский» и завершится 21 октября. Призовой фонд турнира составляет около $2 млн.

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