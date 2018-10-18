Потапова: Не люблю, когда меня сравнивают с Шараповой
17-летняя россиянка Анастасия Потапова прокомментировала слова бывшей пятой ракетки мира Анны Чакветадзе о том, что она в каждом движении копирует Марию Шарапову.
17-летняя россиянка Анастасия Потапова прокомментировала слова бывшей пятой ракетки мира Анны Чакветадзе о том, что она в каждом движении копирует Марию Шарапову.
«Анна, спасибо большое за оценку моей игры, очень приятно слышать от Вас. Очень хочу сказать, что я никогда никого не копирую, если Вам показалось
Потапова в паре с британкой Хэрриет Дарт не сумела пробиться в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля» в парном разряде.