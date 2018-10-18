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11:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Потапова: Не люблю, когда меня сравнивают с Шараповой

17-летняя россиянка Анастасия Потапова прокомментировала слова бывшей пятой ракетки мира Анны Чакветадзе о том, что она в каждом движении копирует Марию Шарапову.

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Источник: РИА "Новости"

«Анна, спасибо большое за оценку моей игры, очень приятно слышать от Вас. Очень хочу сказать, что я никогда никого не копирую, если Вам показалось по-другому, то это далеко не так. При всем уважении к Марии, я не очень люблю когда меня с ней сравнивают, потому что я — это Я!» — написала Потапова в «Твиттере».

Потапова в паре с британкой Хэрриет Дарт не сумела пробиться в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля» в парном разряде. Российско-британский дуэт в двух сетах уступил Кристине Младенович (Франция) и Галине Воскобоевой (Казахстан). Матч завершился со счётом 3:6, 1:6.

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