Потапова: Не люблю, когда меня сравнивают с Шараповой

«Анна, спасибо большое за оценку моей игры, очень приятно слышать от Вас. Очень хочу сказать, что я никогда никого не копирую, если Вам показалось по-другому, то это далеко не так. При всем уважении к Марии, я не очень люблю когда меня с ней сравнивают, потому что я — это Я!» — написала Потапова в «Твиттере».