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17:47 (мск), источник: Матч ТВ

Медведев вышел в четвертьфинал «ВТБ Кубка Кремля»

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Душана Лайовича и вышел в ¼ финала «ВТБ Кубка Кремля».

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Источник: Матч ТВ

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 и продлилась менее часа.

В следующем круге Медведев сыграет против литовца Ричардаса Беранкиса.

Турнир ATP. «ВТБ Кубок Кремля»

Москва (Россия)

Хард

Призовой фонд — 856 445 долларов

2-й круг

Душан Лайович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия) — 2:6, 1:6.

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