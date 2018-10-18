Медведев вышел в четвертьфинал «ВТБ Кубка Кремля»
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Душана Лайовича и вышел в ¼ финала «ВТБ Кубка Кремля».
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Душана Лайовича и вышел в ¼ финала «ВТБ Кубка Кремля».
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 и продлилась менее часа.
В следующем круге Медведев сыграет против литовца Ричардаса Беранкиса.
Турнир ATP. «ВТБ Кубок Кремля»
Москва (Россия)
Хард
Призовой фонд — 856 445 долларов
2-й круг
Душан Лайович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия) — 2:6, 1:6.