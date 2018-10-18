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20:37 (мск), источник: ТАСС

Касаткина обыграла Павлюченкову и вышла в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля»

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертьфинале «ВТБ Кубка Кремля» выиграла у соотечественницы Анастасии Павлюченковой и вышла в полуфинал турнира.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Касаткиной и продолжалась 1 час 24 минуты. В полуфинале 21-летняя Касаткина, посеянная под шестым номером, встретится с британкой Йоханной Контой.

Представительница Великобритании в четвертьфинале обыграла белоруску Александру Саснович со счетом 6:2, 2:6, 7:6 (7:2). В другом полуфинале сыграют теннисистка из Туниса Онс Жабер и латвийка Анастасия Севастова.

Касаткина выступает на турнире в Москве в шестой раз. Ее лучшим достижением является выход в финал прошлогоднего соревнования, где россиянка уступила немке Юлии Гёргес.

«ВТБ Кубок Кремля» проходит на кортах московского спорткомплекса «Олимпийский» и завершится 21 октября. Призовой фонд турнира составляет около $2 млн.

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