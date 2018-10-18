Касаткина обыграла Павлюченкову и вышла в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля»

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Касаткиной и продолжалась 1 час 24 минуты. В полуфинале 21-летняя Касаткина, посеянная под шестым номером, встретится с британкой Йоханной Контой.

Представительница Великобритании в четвертьфинале обыграла белоруску Александру Саснович со счетом 6:2, 2:6, 7:6 (7:2). В другом полуфинале сыграют теннисистка из Туниса Онс Жабер и латвийка Анастасия Севастова.

Касаткина выступает на турнире в Москве в шестой раз. Ее лучшим достижением является выход в финал прошлогоднего соревнования, где россиянка уступила немке Юлии Гёргес.