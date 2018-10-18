Даниил Медведев: Я повзрослел, но остаюсь очень темпераментным

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил Потапов из Москвы

Первая ракетка России Даниил Медведев стартовал на «ВТБ Кубке Кремля» с очень уверенной победы над сербом Душаном Лайовичем. После матча 21-й теннисист планеты рассказал о матче с Роджером Федерером в Шанхае, инциденте со Стефаносом Циципасом и карьерном взлете.

Перед стартом турнира были плохие ощущения

— Насколько вы довольны игрой в матче с Лайовичем?

— Доволен результатом и игрой на задней линии. Подавать я мог и получше. Принимал я неплохо, раз он смог всего три гейма взять. В любом случае мне есть куда стремиться. Первый матч на турнире — это всегда тяжело, я раньше никогда не начинал соревнования с пропуска первого круга, поэтому немножко нервничал. Но теперь я втянулся в турнир и дальше должно быть легче.

— Не может ли такая легкая победа на старте наоборот сыграть злую шутку?

— Нет, это хорошо в любом случае, это сэкономит мне силы. Я неделю тренировался тут, хотел наконец сыграть, и такая уверенная победа будет полезна.

— Вы выиграли турнир в Токио, приблизились к топ-20. Это пик вашей карьеры?

— Пик был в Токио. Тогда у меня реально проходили все удары, все подачи и все приемы. Здесь у меня были совсем другие ощущения, намного хуже. Я редко бываю дома, редко играю в России. Обычно у меня все просто: поспал — потренировался — сыграл, а здесь много других дел, встреч. Всем от меня что-то нужно, это непривычно. Но я рад тем, как все пока складывается.

Теперь все мои действия подчинены теннису

— От россиян сейчас многие специалисты ждут победы на турнире. Задача облегчилась после того, как снялся Ник Кирьос?

— Да, но кроме него есть много других сильных ребят. Да и сам Ник в последнее время не побеждал на турнирах, так что у нас был бы шанс с ним не только побороться, но и победить.

— В этом сезоне вы завоевали три титула. Какие вообще у вас ощущения от этого года?

— Я очень рад этим победам, я работал ради них весь сезон. Я в этом году стал по-другому относиться к делу, чем год назад. Работа начала приносить плоды. Самое обидное — когда работаешь, а результата все равно нет.

— Что именно вы изменили в этом сезоне?

— Я стал более профессионально относиться к делу. Все, что я делаю в жизни теперь подчинено теннису, многим приходится жертвовать. Не всем это нравится, конечно. Но за счет этого я двигаюсь вперед.

Федерер и Джокович не дают тебе дышать на корте

— На прошлой недели вы играли с Роджером Федерером. Какие впечатления у вас остались от этой игры?

— Это был хороший опыт, я не так много играл против топов. Теперь я понял, что могу выигрывать у таких людей как Роджер, в той встрече все могло повернуться в мою сторону.

— Теперь вы играли с Роджером и дважды с Новаком Джоковичем. Сравните ощущения от матчей с ними?

— Новак, когда я с ним играл, был не в лучшем состоянии, да и я был другим игроком. Поэтому сложно сравнивать. Могу одно сказать: когда играешь с такими игроками, тяжело рассчитывать на легкие очки. Это совсем другой ритм, они не оставляют тебе времени подумать перед ударом, не дают дышать, ты задыхаешься. Надо учиться их обыгрывать. Это и есть опыт.

Целью на 2018 год было войти в топ-50

— Вы стали первой ракеткой России, обойдя Карена Хачанова. Уже поступила от него какая-то шуточная реакция на это?

— У нас с ним и Андреем Рублевым всегда была конкуренция, еще с юниоров. Каждый из нас хотел быть первым. Все трое уже были первыми ракетками России. Это классно, что нас таких трое, мы подталкиваем друг друга вперед. Я рад, что стал первой ракеткой России в момент, когда Карен тоже в хорошей форме. Мне пришлось обходить его, а не получить этот статус просто так, из-за его спада.

— Вы ставили перед собой рейтинговые цели на сезон? Если да, то как близко к достижению их вы сейчас находитесь?

— Моя цель всегда — это играть матч за матчем. Нельзя до турнира думать о финале, это просто глупо. А если говорить о рейтинге, то я хотел закончить 2018-й год в топ-50. Кажется, я эту задачу выполнил!

— В марте у вас случилась словесная перепалка после матча со Стефаносом Циципасом в Майами. Сейчас такое может повториться?