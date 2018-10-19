31 эйс помог Иснеру победить Клана и выйти в четвертьфинал турнира в Стокгольме
Американский теннисист Джон Иснер (1) с трудом обыграл своего соотечественника Брэдли Клана во втором круге турнира в Стокгольме (Швеция).
Американский теннисист Джон Иснер (1) с трудом обыграл своего соотечественника Брэдли Клана во втором круге турнира в Стокгольме (Швеция).
Первому номеру посева потребовался
Продолжительность матча составила 2 часа и 27 минут. 10-я ракетка мира Иснер сделал 31 эйс и избежал двойных ошибок. Его соперник, занимающий 102-е место в рейтинге ATP, 14 раз подал навылет и допустил 4 двойные ошибки. Иснер уже в третий раз в истории личных встреч нанёс Клану поражение. Брэдли впервые сумел выиграть сет у своего соперника.
В четвертьфинале турнира в Стокгольме Иснер сыграет с американцем Теннисом Сандгреном. Призовой фонд соревнований составляет более € 600 тыс.