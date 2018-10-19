Максим Мирный и Филипп Освальд вышли в полуфинал теннисного Кубка Кремля
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филипп Освальд стали полуфиналистами Кубка Кремля, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филипп Освальд стали полуфиналистами Кубка Кремля, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В четвертьфинальном матче парного разряда
Белорус Егор Герасимов (217-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинал одиночного разряда московского турнира сыграет с французом Адрианом Маннарино (49).
В полуфинале парного разряда женского турнира в Люксембурге белоруска Вера Лапко и Мэнди Минелла из Люксембурга будут соперничать с