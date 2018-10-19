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11:23 (мск), источник: БЕЛТА

Максим Мирный и Филипп Освальд вышли в полуфинал теннисного Кубка Кремля

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филипп Освальд стали полуфиналистами Кубка Кремля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2018

В четвертьфинальном матче парного разряда белорусско-австрийский тандем обыграл австрийско-хорватский дуэт Юрген Мельцер / Никола Мектич — 4:6, 7:5, 13:11. В полуфинале Максим Мирный и Филипп Освальд встретятся с еще одной интернациональной парой — Малик Жазир (Тунис) / Ник Кирьос (Австралия).

Белорус Егор Герасимов (217-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинал одиночного разряда московского турнира сыграет с французом Адрианом Маннарино (49).

В полуфинале парного разряда женского турнира в Люксембурге белоруска Вера Лапко и Мэнди Минелла из Люксембурга будут соперничать с болгарско-румынским дуэтом Изабелла Шиникова / Ралука Шербан.

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