Максим Мирный и Филипп Освальд вышли в полуфинал теннисного Кубка Кремля

В четвертьфинальном матче парного разряда белорусско-австрийский тандем обыграл австрийско-хорватский дуэт Юрген Мельцер / Никола Мектич — 4:6, 7:5, 13:11. В полуфинале Максим Мирный и Филипп Освальд встретятся с еще одной интернациональной парой — Малик Жазир (Тунис) / Ник Кирьос (Австралия).