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16:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Джокович: В юности моим кумиром был Сафин

Сербский теннисист Новак Джокович назвал троих теннисистов, которые являлись его кумирами в юные годы.

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Источник: Reuters

«В первую очередь это Пит Сампрас! Я всегда мечтал сыграть с ним. Андре Агасси также всегда нравился мне — несколько лет назад мы сыграли в выставочном матче перед Уимблдоном. Третий? Пожалуй, это Марат Сафин. Он был одним из тех игроков, за которым мне всегда интересно было наблюдать.

С Маратом мне даже удалось дважды сыграть. Свой первый матч против него я провёл на своём дебютном турнире «Большого шлема» — Australian Open 2005. Тогда я уступил в трёх партиях (6:0, 6:2, 6:1. — Прим. «Чемпионата»), но это был отличный опыт для меня. Все проходят через это — переход из юношеского тенниса во взрослый никогда не сопровождается множеством побед", — цитирует вторую ракетку мира Tennis World USA.

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