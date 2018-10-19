Касаткина вышла в финал «ВТБ Кубка Кремля» по теннису
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина стала второй финалисткой «ВТБ Кубка Кремля».
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина стала второй финалисткой «ВТБ Кубка Кремля».
В полуфинальном матче россиянка, посеянная на турнире под шестым номером, переиграла представительницу Великобритании Йоханну Конту со счетом 6:4, 6:3.
В решающем матче 21-летняя Касаткина встретится с 101-й ракеткой мира теннисисткой из Туниса Онс Жебер, пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию.
Касаткина выступает в основной сетке турнира в Москве в пятый раз. Ее лучшим достижением на Кубке Кремля является выход в финал — в прошлом году россиянка уступила в решающем матче немке Юлии Гёргес.
«ВТБ Кубок Кремля» проходит на кортах московского спорткомплекса «Олимпийский». Финал в женском одиночном разряде состоится 21 октября. Призовой фонд турнира составляет около $2 млн.