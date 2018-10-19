Касаткина вышла в финал «ВТБ Кубка Кремля» по теннису

Источник: РИА "Новости"

В полуфинальном матче россиянка, посеянная на турнире под шестым номером, переиграла представительницу Великобритании Йоханну Конту со счетом 6:4, 6:3.

В решающем матче 21-летняя Касаткина встретится с 101-й ракеткой мира теннисисткой из Туниса Онс Жебер, пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию.

Касаткина выступает в основной сетке турнира в Москве в пятый раз. Ее лучшим достижением на Кубке Кремля является выход в финал — в прошлом году россиянка уступила в решающем матче немке Юлии Гёргес.