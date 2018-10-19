Организаторы Уимблдона ввели тай-брейк в решающем сете при счете 12:12
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Всеанглийский клуб
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Всеанглийский клуб
Как отмечается в сообщении на сайте Уимблдона, такое решение принято по итогам анализа данных, собранных за 20 лет, а также после консультаций с игроками и официальными лицами.
Правило будет применяться в квалификации Уимблдона, в матчах мужского, женского, парного, смешанного разрядов, а также в юниорском турнире.
«Хотя мы знаем, что примеры продолжительных пятых партий редки, мы считаем, что
Южноафриканец Кевин Андерсон на пути к финалу Уимблдона-2018 в четвертьфинальном матче победил швейцарца Роджера Федерера в пяти сетах, выиграв решающую партию со счетом 13:11, а затем в полуфинале нанес поражение американцу Джону Изнеру, выиграв пятый сет — 26:24.
Самым продолжительным матчем в истории тенниса является встреча того же Изнера и француза Николя Маю в первом круге Уимблдона-2010, тогда соперники провели на корте в общей сложности 11 часов 5 минут. Победа осталась за Изнером, который выиграл решающий сет со счетом — 70:68.