Организаторы Уимблдона ввели тай-брейк в решающем сете при счете 12:12

Как отмечается в сообщении на сайте Уимблдона, такое решение принято по итогам анализа данных, собранных за 20 лет, а также после консультаций с игроками и официальными лицами.

Правило будет применяться в квалификации Уимблдона, в матчах мужского, женского, парного, смешанного разрядов, а также в юниорском турнире.

«Хотя мы знаем, что примеры продолжительных пятых партий редки, мы считаем, что тай-брейк при счете 12:12 отражает справедливый баланс, позволяющий игрокам, с одной стороны, реализовать свое преимущество, а с другой стороны гарантирует, что матч будет завершен в приемлемые сроки», — сказал глава AELTC Филип Брук.

Южноафриканец Кевин Андерсон на пути к финалу Уимблдона-2018 в четвертьфинальном матче победил швейцарца Роджера Федерера в пяти сетах, выиграв решающую партию со счетом 13:11, а затем в полуфинале нанес поражение американцу Джону Изнеру, выиграв пятый сет — 26:24.