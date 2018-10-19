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19:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Гаске на тай-брейке обыграл Штруффа и вышел в полуфинал турнира в Антверпене

Французский теннисист Ришар Гаске (4) в трёх сетах сломил сопротивление немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале турнира в Антверпене (Бельгия).

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Источник: Reuters

Матч завершился со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (11:9).

Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. Гаске, занимающий 28-е место в рейтинге ATP, выполнил 12 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Штруфф, 58-я ракетка мира, 21 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и сделал 2 брейка.

В полуфинале турнира в Антверпене Гаске сыграет с победителем матча Кайл Эдмунд (Великобритания) — Илья Ивашко (Беларусь). Призовой фонд соревнований превышает € 600 тыс. Эдмунд и Ивашко сыграют в Антверпене сегодня, 19 октября.

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