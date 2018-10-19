Гаске на тай-брейке обыграл Штруффа и вышел в полуфинал турнира в Антверпене
Французский теннисист Ришар Гаске (4) в трёх сетах сломил сопротивление немца
Французский теннисист Ришар Гаске (4) в трёх сетах сломил сопротивление немца
Матч завершился со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (11:9).
Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. Гаске, занимающий 28-е место в рейтинге ATP, выполнил 12 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3
В полуфинале турнира в Антверпене Гаске сыграет с победителем матча Кайл Эдмунд (Великобритания) — Илья Ивашко (Беларусь). Призовой фонд соревнований превышает € 600 тыс. Эдмунд и Ивашко сыграют в Антверпене сегодня, 19 октября.