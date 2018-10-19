«Русская стена» непробиваема. Касаткина — в финале «ВТБ Кубка Кремля»

Источник: Спорт-Экспресс

Дарья Касаткина обожает играть дома. Она постоянно говорит об этом сама, и это не пустые слова. Именно на «ВТБ Кубке Кремля» в 2015-м она, начав с квалификации, впервые дошла до полуфинала турнира такого уровня. В прошлом году россиянка играла в «Олимпийском» в финале.

Какой бы усталой и замученной она ни выглядела на последних турнирах нынешнего насыщенного сезона, в Москве первая ракетка страны преобразилась. Даже не показывая лучшей игры, на кураже она вытягивала сложные матчи — и с Лесей Цуренко, и с Ализе Корне.

По ходу поединка второго круга тренер Касаткиной, уже ставший знаменитым благодаря своим огненным мотивирующим речам на корте, изрек: «Даша, ты должна быть как русская стена». Выражение стало крылатым.

Накануне Касаткина выстояла в российском дерби с Анастасией Павлюченковой, а в пятничном полуфинале ей противостоять Джоанна Конта. Британская теннисистка начинала сезон в первой десятке мирового рейтинга, но из-за нестабильных результатов опустилась в конец топ-50. Ее лучшим результатом в 2018-м был полуфинал в Бирмингеме, а двух матчей подряд она не выигрывала с августовского турнира в Монреале. Зато отличилась тем, что нанесла Серене Уильямс самое сокрушительное поражение в карьере. «ВТБ Кубок Кремля» был для Конты хорошим шансом спасти неудачный сезон. Но «русская стена» оказалась непробиваемой.

Касаткина осознавала, что легко ей не будет, и играла в полуфинале заметно лучше, чем в предыдущих поединках. Старалась действовать агрессивно, чтобы подавлять атакующие действия соперницы. При этом борьба была упорная.

Со счета 1:1 редкий гейм обходился без счета «ровно». Касаткина отыграла брейк-пойнт в третьем гейме, а в четвертом взяла чужую подачу. Ей пришлось побороться, чтобы удержать преимущество и сделать счет 4:1, а потом и 5:2. В восьмом гейме фаворитка московской публики не реализовала четыре сетбола на приеме. А после этого немного потеряла внимание и отдала еще и свою подачу, допустив в гейме две двойные ошибки. Вышедший к Касаткиной на корт тренер посоветовал играть еще агрессивнее, идти вперед. Заработав пятый сетбол, россиянка разыграла классную комбинацию и взяла-таки партию.

Второй сет начался с внезапного брейка британки. Но Касаткина отыгралась незамедлительно. А потом и сделала брейк, ставший ключевым, причем произошло это в гейме, в котором изначально Конта имела преимущество — 40:0. Дарья повела 3:1 и после этого на своей подаче заиграла намного увереннее — отдала всего два очка. Она не реализовала матчбол на приеме — мяч полетел в далекий аут, но отподавала на выход в финал уверенно. Победную точку она поставила, выйдя с подачи к сетке.

В субботу в финале россиянка встретится Онс Жабер из Туниса, хорошо знакомой ей по предсезонной подготовке в словацкой академии. Она сегодня в трех сетах переборола Анастасию Севастову.

Прежде девушки встречались в официальных матчах один раз — на Олимпиаде в Рио, и тот матч был для Касаткиной очень непростым. Год назад в финале «ВТБ Кубка Кремля» она быстро проиграла Юлии Гергес, которая тогда подтвердила статус фаворита. Сможет ли россиянка завоевать свой второй титул в карьере и первый домашний на этот раз?