«Русская стена» непробиваема. Касаткина — в финале «ВТБ Кубка Кремля»
Лучшая российская теннисистка вышла в финал московского турнира, обыграв Джоанну Конту — 6:4, 6:3.
Лучшая российская теннисистка вышла в финал московского турнира, обыграв Джоанну Конту — 6:4, 6:3.
Дарья Касаткина обожает играть дома. Она постоянно говорит об этом сама, и это не пустые слова. Именно на «ВТБ Кубке Кремля» в 2015-м она, начав с квалификации, впервые дошла до полуфинала турнира такого уровня. В прошлом году россиянка играла в «Олимпийском» в финале.
Какой бы усталой и замученной она ни выглядела на последних турнирах нынешнего насыщенного сезона, в Москве первая ракетка страны преобразилась. Даже не показывая лучшей игры, на кураже она вытягивала сложные матчи — и с Лесей Цуренко, и с Ализе Корне.
По ходу поединка второго круга тренер Касаткиной, уже ставший знаменитым благодаря своим огненным мотивирующим речам на корте, изрек: «Даша, ты должна быть как русская стена». Выражение стало крылатым.
Накануне Касаткина выстояла в российском дерби с Анастасией Павлюченковой, а в пятничном полуфинале ей противостоять Джоанна Конта. Британская теннисистка начинала сезон в первой десятке мирового рейтинга, но
Касаткина осознавала, что легко ей не будет, и играла в полуфинале заметно лучше, чем в предыдущих поединках. Старалась действовать агрессивно, чтобы подавлять атакующие действия соперницы. При этом борьба была упорная.
Со счета 1:1 редкий гейм обходился без счета «ровно». Касаткина отыграла
Второй сет начался с внезапного брейка британки. Но Касаткина отыгралась незамедлительно. А потом и сделала брейк, ставший ключевым, причем произошло это в гейме, в котором изначально Конта имела преимущество — 40:0. Дарья повела 3:1 и после этого на своей подаче заиграла намного увереннее — отдала всего два очка. Она не реализовала матчбол на приеме — мяч полетел в далекий аут, но отподавала на выход в финал уверенно. Победную точку она поставила, выйдя с подачи к сетке.
В субботу в финале россиянка встретится Онс Жабер из Туниса, хорошо знакомой ей по предсезонной подготовке в словацкой академии. Она сегодня в трех сетах переборола Анастасию Севастову.
Прежде девушки встречались в официальных матчах один раз — на Олимпиаде в Рио, и тот матч был для Касаткиной очень непростым. Год назад в финале «ВТБ Кубка Кремля» она быстро проиграла Юлии Гергес, которая тогда подтвердила статус фаворита. Сможет ли россиянка завоевать свой второй титул в карьере и первый домашний на этот раз?
В любом случае, Касаткина гарантировала себе место запасной на итоговом турнире года и сразу после финала отправится в Сингапур. .