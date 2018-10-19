Уимблдон сдался. В Англии попрали традиции

Источник: Спорт-Экспресс

Уимблдон — самый консервативный турнир «Большого шлема», но именно он первым после US Open ввел тай-брейки в решающем сете. Решение получилось компромиссным — их будут играть не при счете 6:6, а при 12:12.

Мучения для всех

О том, что тай-брейки в решающих партиях на «Шлемах» рано или поздно будут вводить, было очевидно. Спорт не стоит на месте, даже в консервативном футболе уже ввели видеоповторы, а теннис куда больше открыт для новшеств. Здесь что-то меняют постоянно: в этом году в Штатах стали отсчитывать 25 секунд между розыгрышами, а скоро запретят игрокам эксплуатировать болл-боев в вопросах «принеси-подай полотенце». Так что решение организаторов Уимблдона вряд ли можно назвать сенсационным.

Поводом для того, чтобы его принять стали события, произошедшие на турнире этого года. Там южноафриканец Кевин Андерсон провел сразу два марафонских матча — более 12 геймов в пятом сете подряд — в четвертьфинале с Роджером Федерером и полуфинале с Джоном Изнером. Причем матч с Изнером завершился на счете 26:24.

В итоге за две игры Андерсон провел на корте более 12 часов — столько же, сколько Федерер за весь турнир 2017 года, который он выиграл. Из-за этого южноафриканец вышел на финал с Новаком Джоковичем полностью выжатым. Его ноги просто не сгибались. Лишь в третьем сете он немного разбегался, но было слишком поздно.

Когда теннисисты проводят на корте более пяти часов — это уже мало похоже на игру высочайшего уровня. Накал борьбы очень высок, но розыгрышей — особенно на траве — практически нет: подача — ошибка. Матч Изнера и Николя Маю в первом круге Уимблдона-2010, игравшийся три дня (70:68 в пятом сете), вошел в историю и во всевозможные книги рекордов, но не из-за качества игры. Оно-то там как раз в пятом сете было чудовищно низким.

На следующий день Изнер лишь в конце второго сета начал брать геймы у Тимо де Баккера. Потом они с Маю еще долго не могли оправиться от того, что с ними было. Андерсон в этом сезоне после Уимблдона тоже на протяжении нескольких турниров был сам не свой. Именно поэтому решение играть тай-брейки в пятом сете — более чем обосновано. Нет никакой романтики в том, чтобы смотреть, как два игрока едва передвигают ноги по корту, но никак не могут сделать на две ошибки меньше, чем соперник.

Компромиссный вариант

После принятого Уимблдоном решения у многих болельщиков возник логичный вопрос: а почему при 12:12, а не при 6:6, как в обычном сете? US Open уже несколько десятков лет играют тай-брекй в решающем сете при 6:6 и все довольны. Ответом на этот вопрос будет слово компромисс.

Если соперники дошли до счета 6:6 в пятом сете — это значит, что они абсолютно равны на данный момент. Им не хватило четырех-пяти часов, чтобы выявить лучшего. В такой ситуации хочется минимизировать вероятность случайности. Именно для этого им дают как бы еще один сет на выяснение отношений, но уже без права на ошибку — до первого промаха.

Вероятность, что соперники дойдут до 12:12, не слишком высока, зато матч гарантированно не затянется на 11 часов. Определенная логика в этом есть. Вряд ли мы увидим много тай-брейков в пятом сете на Уимблдоне-2019, ведь подавляющее большинство решающих партий завершается намного раньше 25-го гейма.

Если говорить о легендарных играх, которые мы бы не увидели, будь это правило введено лет на 10 раньше, приходит на ум лишь финал Уимблдона-2009. Тогда Энди Роддик проиграл Федереру со счетом 14:16 в решающем сете. Наверняка Энди бы не отказался от тай-брейка в той ситуации, учитывая, как он подавал. Возможно, он тогда выстрадал бы свой Уимблдон, но мы этого никогда не узнаем.