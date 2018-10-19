Уимблдон сдался. В Англии попрали традиции
Мы больше никогда не увидим сиквел боевика «Изнер против Маю».
Мы больше никогда не увидим сиквел боевика «Изнер против Маю».
Уимблдон — самый консервативный турнир «Большого шлема», но именно он первым после US Open ввел
О том, что
Поводом для того, чтобы его принять стали события, произошедшие на турнире этого года. Там южноафриканец Кевин Андерсон провел сразу два марафонских матча — более 12 геймов в пятом сете подряд — в четвертьфинале с Роджером Федерером и полуфинале с Джоном Изнером. Причем матч с Изнером завершился на счете 26:24.
В итоге за две игры Андерсон провел на корте более 12 часов — столько же, сколько Федерер за весь турнир 2017 года, который он выиграл.
Когда теннисисты проводят на корте более пяти часов — это уже мало похоже на игру высочайшего уровня. Накал борьбы очень высок, но розыгрышей — особенно на траве — практически нет: подача — ошибка. Матч Изнера и Николя Маю в первом круге Уимблдона-2010, игравшийся три дня (70:68 в пятом сете), вошел в историю и во всевозможные книги рекордов, но не
На следующий день Изнер лишь в конце второго сета начал брать геймы у Тимо де Баккера. Потом они с Маю еще долго не могли оправиться от того, что с ними было. Андерсон в этом сезоне после Уимблдона тоже на протяжении нескольких турниров был сам не свой. Именно поэтому решение играть
После принятого Уимблдоном решения у многих болельщиков возник логичный вопрос: а почему при 12:12, а не при 6:6, как в обычном сете? US Open уже несколько десятков лет играют
Если соперники дошли до счета 6:6 в пятом сете — это значит, что они абсолютно равны на данный момент. Им не хватило
Вероятность, что соперники дойдут до 12:12, не слишком высока, зато матч гарантированно не затянется на 11 часов. Определенная логика в этом есть. Вряд ли мы увидим много
Если говорить о легендарных играх, которые мы бы не увидели, будь это правило введено лет на 10 раньше, приходит на ум лишь финал Уимблдона-2009. Тогда Энди Роддик проиграл Федереру со счетом 14:16 в решающем сете. Наверняка Энди бы не отказался от
Кстати, в сентябре этого года о планах ввести