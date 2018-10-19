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21:04 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев вышел в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля»

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля».

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В четвертьфинале россиянин, посеянный на турнире под вторым номером, обыграл прошлогоднего финалиста литовца Ричардаса Беранкиса со счетом 6:2, 1:6, 6:4.

В полуфинале 22-летний Медведев сыграет с победителем встречи Мирза Башич (Босния и Герцеговина) — Карен Хачанов (Россия, 3).

Ранее Медведев дважды играл в основной сетке московского турнира (2016, 2017), оба раза уступив в четвертьфинале. В нынешнем сезоне российский теннисист выиграл три турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и занимает 21-е место в рейтинге.

«ВТБ Кубок Кремля» проходит на кортах спорткомплекса «Олимпийский» и завершится 21 октября. Призовой фонд турнира составляет около $2 млн.

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