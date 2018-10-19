Российские теннисисты Хачанов и Медведев встретятся в полуфинале «ВТБ Кубка Кремля»
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов победил боснийца Мирзу Башича в четвертьфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля».
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов победил боснийца Мирзу Башича в четвертьфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля».
Посеянный под третьим номером россиянин победил боснийца со счетом 6:2, 7:6 (7:5).
В полуфинале Хачанов сыграет с соотечественником Даниилом Медведевым (2), который ранее в пятницу обыграл литовца Ричардаса Беранкиса. В другом полуфинале встретятся француз Адриан Маннарино и итальянец Андреас Сеппи.
«ВТБ Кубок Кремля» проходит на кортах московского спорткомплекса «Олимпийский» и завершится 21 октября. Призовой фонд турнира составляет $1 869 301.