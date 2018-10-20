Джокович: Звание первой ракетки мира — это не только плюсы
Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович поговорил о плюсах и минусах звания первой ракетки мира в большом теннисе.
Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович поговорил о плюсах и минусах звания первой ракетки мира в большом теннисе.
«Сама позиция лидера рейтинга несёт в себе не только положительные моменты. Как только ты становишься лучшим в таком глобальном виде спорта, количество твоего свободного времени моментально сокращается. Можно найти и положительные моменты в этом, ведь вы видите, как много людей наблюдает за вами и ценит ваш труд.
В любом случае очевидно, что звание первой ракетки мира — это вершина. Уверен, что по всему миру тысячи теннисистов мечтают занять это место. Зная это, ты начинаешь ещё сильнее ценить свой успех, каждую минуту, проведённую на вершине", — цитирует Джоковича Tennis World USA.