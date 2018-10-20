Джокович: Звание первой ракетки мира — это не только плюсы

«Сама позиция лидера рейтинга несёт в себе не только положительные моменты. Как только ты становишься лучшим в таком глобальном виде спорта, количество твоего свободного времени моментально сокращается. Можно найти и положительные моменты в этом, ведь вы видите, как много людей наблюдает за вами и ценит ваш труд.