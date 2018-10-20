Джокович: Звание первой ракетки мира — это не только плюсы

Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Оренбург0
Енисей0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Куньлунь2
Нефтехимик4
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Динамо Мн
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
14:00
Мариуполь
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
14:00
Реал
Леванте
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Авангард
Футбол. Первый дивизион
14:30
Спартак-2
Чертаново
Футбол. Зарубежный
14:30
Челси
Манчестер Юнайтед
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Луч
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Томь
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
16:00
Ротор
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Армавир
Футбол. Зарубежный
16:00
Рома
СПАЛ
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Рубин
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Нюрнберг
Хоффенхайм
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Слован
Футбол. Первый дивизион
17:00
Сочи
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-2
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Кардифф Сити
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Ворскла
Динамо К
Футбол. Зарубежный
17:15
Валенсия
Леганес
Футбол. Зарубежный
18:00
ПСЖ
Амьен
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Дженоа
Футбол. Зарубежный
19:30
Хаддерсфилд
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-04
Вердер
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Атлетико
Хоккей. НХЛ
20:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
20:00
Каролина Харрикейнз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз3
Нэшвилл Предаторз5
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Генгам
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Монако
Футбол. Зарубежный
21:30
Удинезе
Наполи
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Севилья
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз1
Миннесота Уайлд3
Хоккей. НХЛ
22:30
Лос-Анджелес Кингз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон КэпиталзБ5
Флорида Пантерз6
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег Джетс
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
24Чудо-гол Хеведеса в матче ЦСКА — «Локомотив»
10Семин обыграл Карпина в матче РПЛ
12:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Джокович: Звание первой ракетки мира — это не только плюсы

Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович поговорил о плюсах и минусах звания первой ракетки мира в большом теннисе.

Наверх
Источник: Reuters

«Сама позиция лидера рейтинга несёт в себе не только положительные моменты. Как только ты становишься лучшим в таком глобальном виде спорта, количество твоего свободного времени моментально сокращается. Можно найти и положительные моменты в этом, ведь вы видите, как много людей наблюдает за вами и ценит ваш труд.

В любом случае очевидно, что звание первой ракетки мира — это вершина. Уверен, что по всему миру тысячи теннисистов мечтают занять это место. Зная это, ты начинаешь ещё сильнее ценить свой успех, каждую минуту, проведённую на вершине", — цитирует Джоковича Tennis World USA.

 Испанская подруга Дениса Черышева помогла ему стать звездой!
Российскую спортсменку выгнали из сборной за пост в "Инстаграме"!
Гол Кверквелии принес «Локомотиву» победу в матче с «Ростовом»
Овечкин вывел из игры защитника «Флориды» силовым приемом
Интриги дня КХЛ: «Авангард» устал, но «Трактор» совсем не тот
«Флорида» обыграла «Вашингтон», Дадонов набрал два очка
ЦСКА потренировался перед «Ромой». И снова обошёл «Спартак»
СБР допустил Шипулина на первые этапы Кубка мира по биатлону
«Челси» — фаворит в битве против «Манчестер Юнайтед»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь