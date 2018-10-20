Касаткина выиграла «ВТБ Кубок Кремля»
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей московского турнира «ВТБ Кубок Кремля», призовой фонд которого превышает 820 тысяч долларов.
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей московского турнира «ВТБ Кубок Кремля», призовой фонд которого превышает 820 тысяч долларов.
Касаткина, посеянная на турнире под шестым номером, в финале нанесла поражение представительнице Туниса Онс Джабер — 2:6, 7:6 (7:3), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.
Для 21-летней российской теннисистки, занимающей 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), это второй трофей на турнирах WTA в одиночном разряде: в 2017 году она победила на соревнованиях в американском Чарльстоне.