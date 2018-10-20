Хачанов обыграл Медведева и вышел в финал «ВТБ Кубка Кремля» по теннису

Источник: РИА "Новости"

В полуфинальном матче 22-летний Хачанов, посеянный на турнире под третьим номером, переиграл своего соотечественника, второго сеяного, Даниила Медведева со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. В финале российский теннисист сыграет с представителем Франции Адриано Маннарино.

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Хачанов в третий раз в карьере вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. В двух предыдущих россиянин одерживал победы — в 2016 году в китайском Чэнду и в 2018-м во французском Марселе.

В последний раз представитель России принимал участие в финале московского турнира в 2009 году, когда Михаил Южный победил серба Янко Типсаревича. Всего отечественные теннисисты 14 раз становились победителями Кубка Кремля в мужском одиночном разряде. Турнир проводится с 1990 года.