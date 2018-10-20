Хачанов обыграл Медведева и вышел в финал «ВТБ Кубка Кремля» по теннису
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов стал вторым финалистом турнира «ВТБ Кубок Кремля», проходящего в Москве.
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов стал вторым финалистом турнира «ВТБ Кубок Кремля», проходящего в Москве.
В полуфинальном матче 22-летний Хачанов, посеянный на турнире под третьим номером, переиграл своего соотечественника, второго сеяного, Даниила Медведева со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. В финале российский теннисист сыграет с представителем Франции Адриано Маннарино.
Хачанов в третий раз в карьере вышел в финал турнира Ассоциации
В последний раз представитель России принимал участие в финале московского турнира в 2009 году, когда Михаил Южный победил серба Янко Типсаревича. Всего отечественные теннисисты 14 раз становились победителями Кубка Кремля в мужском одиночном разряде. Турнир проводится с 1990 года.
«ВТБ Кубок Кремля» проходит на кортах московского спорткомплекса «Олимпийский» и завершится 21 октября. Призовой фонд турнира составляет около $2 млн.