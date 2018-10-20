Касаткина: Мечтала выиграть в «Олимпийском» и успела «запрыгнуть в последний вагон»

Источник: РИА "Новости"

В субботу Касаткина, посеянная на турнире под шестым номером, в финале нанесла поражение Онс Джабер из Туниса. Россиянка проиграла в первом сете — 2:6 и уступала во втором со счетом 1:4, но сумела переломить ситуацию, одержала победу на тай-брейке (7:6 (7:3)), а затем выиграла и третий сет (6:4). «Олимпийский», где неизменно проводится турнир, в 2019 году будет закрыт на масштабную реконструкцию.

«Я не знаю, что у меня осталось внутри (после победы), не до конца понимаю, что произошло. Это был очень-очень важный момент, я всегда мечтала выиграть Кубок Кремля именно в “Олимпийском”. И тут такое, я успела “запрыгнуть в последний вагон”. Я так счастлива, честно!» — цитирует Касаткину сайт турнира.

Я очень хотела победить, это приводит к таким моментам, когда ты очень сильно хочешь, но не можешь. Начинаешь нервничать, чего-то ждать от себя. Но в итоге потом вышел мой волшебный тренер на корт, помог мне снова. Просто дал мне базовую тактику, которую я всегда могу делать, мне просто нужно было об этом напомнить. Начала играть от обороны, не придумывать ничего, стабильно все делать, больше через свой удар слева.

Теннисистка согласилась со словами главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, что такие победы еще важнее, чем те, когда выигрываешь с большим преимуществом. «Наверное, согласна. Ибо это запоминается. Ты понимаешь, что в этот момент переступил через себя, ты не сдался и продолжил играть», — сказала Касаткина.