Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации стартует в Сингапуре

Источник: РИА "Новости"

В итоговом турнире принимают участие восемь лучших теннисисток по итогам сезона и восемь пар, квалификация проходила по результатам 16 главных соревнований сезона. Сингапурский турнир пропустит первая ракетка мира Симона Халеп. Румынка, выигравшая в 2018 году Открытый чемпионат Франции, три турнира WTA, признанная теннисисткой года, вынуждена пропустить турнир из-за травмы спины.

Зато участие в итоговом турнире примет чемпионка прошлого года вторая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки. Она оказалась в Белой группе с украинкой Элиной Свитолиной и двумя чешками — Каролиной Плишковой и Петрой Квитовой.

В Красную группу в результате жеребьевки попали немка Ангелик Кербер, японка Наоми Осака, американка Слоан Стивенс и голландка Кики Бертенс. По итогам кругового турнира в полуфинал выйдут по две лучшие теннисистки из каждой группы.

Как считает президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, предстоящий Итоговый турнир WTA будет отличаться непредсказуемостью. «Состав участниц очень ровный, предсказать победительницу сложно. Это и интересно», — сказал Тарпищев ТАСС.

Фоторепортаж Дарья Касаткина избежала африканского фиаско

Касаткина теоретически может сыграть

В случае травмы или отказа одной из участниц на групповом этапе Касаткина займет ее место. Сама россиянка, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, надеется как минимум хорошо провести время — в Москве отметить победу в Кубке Кремля Касаткина не успела.

«Мыслей ноль после победы, пока не знаю, чего ждать, меня, кажется, занесут в самолет и скажут: “Так, все, лети”. На пересадке потом: “Садись сюда, лети туда”. Посмотрим, планирую два дня ничего не делать, а там, может, кто-то откажется», — сказала Касаткина журналистам.

Сезон Касаткина начинала за пределами двадцатки лучших, было сложно представить, что по его итогам она окажется в Сингапуре, хоть и в качестве запасной. В марте Касаткина впервые в карьере вышла в финал турнира категории Premier Mandatory (самые престижные соревнования после турниров серии Большого шлема и Итогового турнира WTA). На Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне россиянка дошла до четвертьфинала.