Циципас завоевал первый титул в карьере на турнире ATP в Стокгольме
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем турнира в Стокгольме, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем турнира в Стокгольме, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.
В финале Циципас, посеянный под 3-м номером, победил со счетом 6:4, 6:4 латвийца Эрнеста Гулбиса, пробившегося в основную сетку через квалификацию. Матч продолжался 1 час 21 минуту.
Для Циципаса этот титул ATP в одиночном разряде стал первым в карьере.