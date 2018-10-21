Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Александрия2
Карпаты0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Уэска0
Эспаньол1
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар0
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М2
Майнц0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина0
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
21:30
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Марсель
Футбол. Зарубежный
18:00
Сент-Этьен1
Ренн1
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон2
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
17:15
Эйбар1
Атлетик1
Хоккей. КХЛ
17:00
ЛокомотивОТ1
Автомобилист2
Хоккей. КХЛ
17:00
СеверстальОТ1
Металлург Мг2
Хоккей. КХЛ
17:00
СКАБ1
ЦСКА2
Футбол. Зарубежный
17:00
Олимпик Д1
Черноморец Од0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак2
Арсенал Т3
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта1
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье2
Бордо0
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья2
Торино2
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево1
Аталанта5
Футбол. Зарубежный
16:00
Парма0
Лацио2
Хоккей. НХЛ
22.10
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
22.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Калгари Флэймз
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо1
Зенит0
Футбол. Зарубежный
14:00
Львов1
Арсенал К0
Футбол. Зарубежный
13:30
Фрозиноне3
Эмполи3
Хоккей. НХЛ
22.10
Анахайм Дакс
Баффало Сэйбрз
Футбол. Зарубежный
13:00
Райо Вальекано1
Хетафе2
Все события
Фоторепортажи
1210 лет дружбы Мамаева и Кокорина
8Емельяненко побил американца
18:55 (мск), источник: Р-Спорт

Циципас завоевал первый титул в карьере на турнире ATP в Стокгольме

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем турнира в Стокгольме, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.

Наверх
Источник: Reuters

В финале Циципас, посеянный под 3-м номером, победил со счетом 6:4, 6:4 латвийца Эрнеста Гулбиса, пробившегося в основную сетку через квалификацию. Матч продолжался 1 час 21 минуту.

Для Циципаса этот титул ATP в одиночном разряде стал первым в карьере.

 Это может ухудшить ситуацию: Кокорин сделал новое признание
Шарапова впервые показала бойфренда
«Динамо» обыграло «Зенит» в матче чемпионата России
Класико впервые за 11 лет пройдет без Месси и Роналду
Федун требовал победы. «Спартак» оказался против и проиграл
Российский биатлон изменился. Неужели блата больше нет?
Московский трофей остается в России. Хачанов взял третий титул
«Краснодар» принимает «Ахмат» в матче РПЛ (трансляция)
Авен: Никогда не видел такой унылой игры в исполнении «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь