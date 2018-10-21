Московский трофей остается в России. Хачанов взял третий титул

Источник: Спорт-Экспресс

Кубок Кремля. Мужчины. ½ финала

Маннарино (Франция) — Андреас Сеппи (Италия) — 7:5, 7:5. ХАЧАНОВ (3) — МЕДВЕДЕВ (2) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.

Финал

ХАЧАНОВ — Маннарино — 6:2, 6:2.

Женщины. Финал

КАСАТКИНА (6) — Жабер (Тунис) — 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Показав зрелую, очень уверенную, мощную и активно атакующую игру, не позволив себе ни единого провала, Карен Хачанов переиграл француза Адриана Маннарино и стал первым российским победителем «ВТБ Кубка Кремля» за девять лет.

Комплекс финалов

Во времена Евгения Кафельникова и пришедшего ему на смену Николая Давыденко московская публика привыкла, что в «Олимпийском» побеждают свои. Тем более, кроме Кафельникова с Давыденко по титул взяли Игорь Андреев, Игорь Куницын и Михаил Южный. А вот с 2009-го наступили грустные времена, когда кремлевский кубок над головой поднимали представители Сербии, Хорватии, Италии, Франции, Испании и даже Боснии. А россиян не было даже в финалах.

Но подросло поколение, готовое на равных сражаться со всеми без исключения, никого не боящееся и, к тому же, обожающее и умеющее играть дома. Первая и вторая ракетки страны, ровесники Даниил Медведев и Карен Хачанов, в субботу определяли финалиста домашнего турнира в очном противостоянии. Сильнее оказался второй. Хачанов широко улыбался и обещал как следует подготовиться к финалу. «Конечно, хочется выиграть титульный матч. Буду готовиться, настраиваться психологически», — сказал он накануне.

В финале Хачанову противостоял француз Адриан Маннарино, которого сам россиянин охарактеризовал как «вязкого» и неприятного левшу. Прежде теннисисты играли между собой трижды, и Карен вел 2:1. Причем побеждал молодой россиянин француза в том числе и на пути к своему дебютному титул — в китайском Чэнду в 2016 году. В начале нынешнего сезона он одержал вторую турнирную победу — в Марселе. Московский финал был для Хачанова третьим в карьере, а прежде титульных встреч он не проигрывал. Маннарино же, напротив, проиграл все пять финалов, в которых принимал участие. Тут недолго и обзавестись комплексами.

Фирменное оружие

Быть фаворитом, впервые играя финал дома, не самая простая психологическая задача. Но Хачанов с ней справился на «отлично». Он здорово пробивал по линиям, почти не ошибался и имел ответы на все, что пытался предложить ему соперник. После брейка в третьем гейме в четвертом фавориту московской публики пришлось при побороться за свою подачу — с 40:15 счет стал «ровно», но он выстоял и ушел в отрыв. При 4:2 Карен провел показательный гейм на приеме с несколькими шикарными розыгрышами. Он принял на вылет, потом здорово выстрелил по линии, заработав двойной брейк-пойнт, и реализовал первую же попытку. Подавая на сет, Хачанов и не думал дрожать. Несколько подряд отличных подач — фирменное оружие, как никак — и сет остался за ним — 6:2.

«У меня в последних матчах все время получался быстрый старт. Начинаю очень активно, агрессивно. В какой-то степени соперники такого не ожидают», — еще накануне говорил Карен.

В финале он играл по той же схеме, но тут и продолжение выдалось мощное. Играл Хачанов не только уверенно, но и красиво. Например, брейк-пойнт в первом гейме второй партии россиянин заработал шикарным обратным кроссом на вылет, а реализовать его помог соперник, допустив двойную. На геймболе при 1:0 Карен достал высокую свечу в прыжке и уложил мяч точно в корт. Уступая 0:2, Маннарино наошибался на своей подаче и отдал третий гейм подряд. За четвертый гейм Хачанову пришлось бороться, впервые во встрече отыгрывать брейк-пойнт. На выручку пришел эйс. А потом было два эффектных смэша у сетки — счет стал 4:0 в пользу россиянина.

При 5:2 и 30:15 Хачанов обратным кроссом по линии заработал двойной матчбол и тут же его реализовал — мощным ударом справа по линии после отличной подачи.

Всего 53 минуты потребовалось 22-летнему россиянину, чтобы выиграть финал (6:2, 6:2) и прервать долгую серию без побед отечественных теннисистов на «ВТБ Кубке Кремля». По иронии судьбы произошло это в тот год, когда турнир прощается с «Олимпийским», где бессменно проходил с момента основания.