Британец Эдмунд выиграл первый турнир ATP, победив в Антверпене
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Британец Кайл Эдмунд стал победителем теннисного турнира в бельгийском Антверпене, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Британец Кайл Эдмунд стал победителем теннисного турнира в бельгийском Антверпене, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.
В финале британский теннисист, первый номер посева, со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4) переиграл шестую ракетку турнира француза Гаэля Монфиса. Поединок продолжался почти 2,5 часа. Счет личных встреч соперников стал равным — 1−1.
Для 23-летнего Эдмунда этот титул стал первым на турнирах ATP в одиночном разряде.