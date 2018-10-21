Британец Эдмунд выиграл первый турнир ATP, победив в Антверпене

В финале британский теннисист, первый номер посева, со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4) переиграл шестую ракетку турнира француза Гаэля Монфиса. Поединок продолжался почти 2,5 часа. Счет личных встреч соперников стал равным — 1−1.