Карен Хачанов: Ребенком ходил в «Олимпийский» и всегда мечтал тут выиграть
Победитель «ВТБ Кубке Кремля» — о своем титуле.
Победитель «ВТБ Кубке Кремля» — о своем титуле.
Михаил Потапов из Москвы
Карен Хачанов выиграл у Адриана Маннарино в финале «ВТБ Кубка Кремля» и стал первым российским победителем этого турнира за девять лет. В 2009-м в «Олимпийском» побеждал Михаил Южный. Победа над французом далась Карену относительно легко — 6:2, 6:2. Этот титул стал для него вторым в сезоне и третьим в карьере. После матча он рассказал об этом успехе, соперничестве с Даниилом Медведевым и многом другом.
— Насколько сложным получился путь к победе?
— Если бы в начале турнира мне сказали, что я выиграю, то я бы покачал головой и сказал, что гарантий нет. Настраиваться надо на каждый матч и с каждой победой начинаешь все больше верить в итоговый успех. Хотя что скрывать, перед турниром я хотел выиграть титул и думал об этом.
— Чем эта победа по эмоциям отличается от аналогичных титулов в Ченду и Марселе?
— Эта точно стоит на первом месте, потому что турнир домашний. Я еще ребенком ходил сюда и всегда мечтал тут выиграть. Этот титул навсегда останется в памяти. Это один из самых знаменательных моментов не только в карьере, но и в жизни.
— Насколько легким получился финальный матч? Он длился менее часа.
— Ты же не один на корте, все зависит еще и от соперника. Я улучшал игру от матча к матчу по ходу всего турнира и к финалу подошел в хорошей форме.
— Как вам посещаемость? По ощущениям она стала выше, чем в прошлые годы.
— Это правда, так оно и есть. Когда трибуны полные, то чувствуешь себя
— С понедельника вы снова обойдете Даниила Медведева и станете первой ракеткой России, 19-м в мире. Он займет 20-е место. Для вас обоих это наивысшие позиции в карьере. Насколько важна для вас конкуренция с соотечественником?
— Не знаю, с чего это пошло вообще. Даниил — лишь один из моих соперников, у меня нет личной конкуренции с ним или с
— Есть ли у вас
— Нет. Я буду как обычно играть турнир за турниром, матч за матчем. Ты никогда не знаешь, какая неделя будет складываться удачно. Даже если ты контролируешь свою игру, результат от тебя зависит не всегда.
— На этой неделе организаторы Уимблдона решили с 2019 года играть
— Вообще, немного странно, конечно, что на турнирах «Большого шлема» вводят разные правила. Теперь у нас на US Open
— Ваш самый сложный соперник в карьере?
— Тяжело сказать. Надалю я проигрывал несколько раз, но последние матчи были близкие. С Федерером тоже были матчи с
— Ваше любимое покрытие?
— Хард — не важно в зале или на улице. Грунт тоже неплохо. Но последние два года у меня были хорошие результаты и на траве. Я стал чуть более универсальным игроком — это отличает хорошего теннисиста от чуть ниже уровнем. Если все же любимые называть — то медленный хард и грунт.