Карен Хачанов: Ребенком ходил в «Олимпийский» и всегда мечтал тут выиграть

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил Потапов из Москвы

Карен Хачанов выиграл у Адриана Маннарино в финале «ВТБ Кубка Кремля» и стал первым российским победителем этого турнира за девять лет. В 2009-м в «Олимпийском» побеждал Михаил Южный. Победа над французом далась Карену относительно легко — 6:2, 6:2. Этот титул стал для него вторым в сезоне и третьим в карьере. После матча он рассказал об этом успехе, соперничестве с Даниилом Медведевым и многом другом.

Нацеливался на победу перед стартом турнира

— Насколько сложным получился путь к победе?

— Если бы в начале турнира мне сказали, что я выиграю, то я бы покачал головой и сказал, что гарантий нет. Настраиваться надо на каждый матч и с каждой победой начинаешь все больше верить в итоговый успех. Хотя что скрывать, перед турниром я хотел выиграть титул и думал об этом.

— Чем эта победа по эмоциям отличается от аналогичных титулов в Ченду и Марселе?

— Эта точно стоит на первом месте, потому что турнир домашний. Я еще ребенком ходил сюда и всегда мечтал тут выиграть. Этот титул навсегда останется в памяти. Это один из самых знаменательных моментов не только в карьере, но и в жизни.

— Насколько легким получился финальный матч? Он длился менее часа.

— Ты же не один на корте, все зависит еще и от соперника. Я улучшал игру от матча к матчу по ходу всего турнира и к финалу подошел в хорошей форме. Где-то, наверное, у Адриана что-то не получилось, он не показал своей лучшей игры, но мне это не так важно. Для меня главное, что я сыграл на своем уровне.

Медведев — лишь один из моих соперников

— Как вам посещаемость? По ощущениям она стала выше, чем в прошлые годы.

— Это правда, так оно и есть. Когда трибуны полные, то чувствуешь себя по-другому, начинаешь играть лучше. Это реально мотивирует. Я много раз слышал, что люди будут ходить на теннис, когда россияне снова будут доходить до поздних стадий. Сейчас так получилось, хорошо выступил я, Даша Касаткина, Даня Медведев. Конечно, мне бы хотелось, чтобы с первых кругов трибуны были полные, но и так очень хорошо. Я очень благодарен болельщикам за поддержку.

— С понедельника вы снова обойдете Даниила Медведева и станете первой ракеткой России, 19-м в мире. Он займет 20-е место. Для вас обоих это наивысшие позиции в карьере. Насколько важна для вас конкуренция с соотечественником?

— Не знаю, с чего это пошло вообще. Даниил — лишь один из моих соперников, у меня нет личной конкуренции с ним или с кем-то еще. Может быть, с его стороны она есть, но не с моей. Меня волнует только моя игра. Он — лишь один из тех, кто выше меня в рейтинге или уже ниже.

— Есть ли у вас какие-то рейтинговые цели на следующий сезон?

— Нет. Я буду как обычно играть турнир за турниром, матч за матчем. Ты никогда не знаешь, какая неделя будет складываться удачно. Даже если ты контролируешь свою игру, результат от тебя зависит не всегда.

Любимые покрытия — медленный хард и грунт

— На этой неделе организаторы Уимблдона решили с 2019 года играть тай-брейки при счете 12:12. Как вам это решение?

— Вообще, немного странно, конечно, что на турнирах «Большого шлема» вводят разные правила. Теперь у нас на US Open тай-брейк в пятом сете при 6:6, на Уимблдоне при 12:12, а на других турнирах его вообще нет. Плюс такого решения в том, что не будет матчей со счетами типа 27:25, а на траве такое бывает нередко. После таких игр крайне тяжело играть на следующий день. Так что идея эта скорее хорошая.

— Ваш самый сложный соперник в карьере?

— Тяжело сказать. Надалю я проигрывал несколько раз, но последние матчи были близкие. С Федерером тоже были матчи с тай-брейками. Сложнее всего было с Джоковичем на Уимблдоне этого года. Там он мне не дал никаких шансов. Он играл слишком хорошо. Он мне вообще не дал ничего сделать.

— Ваше любимое покрытие?