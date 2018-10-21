Тарпищев: Определенности по месту проведения «ВТБ Кубок Кремля» в 2019 году пока нет

Спорткомплекс «Олимпийский», где неизменно проводился турнир, в 2019 году будет закрыт на масштабную реконструкцию.

«Пока определенности нет. До середины декабря у нас есть срок, чтобы определиться. Мы прорабатываем два варианта — “ВТБ Арена парк” на “Динамо” и легкоатлетический манеж ЦСКА. Оба варианта осмотрели представители WTA и ATP», — сказал Тарпищев по телефону.