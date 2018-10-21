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21:13 (мск), источник: Р-Спорт

Тарпищев: Определенности по месту проведения «ВТБ Кубок Кремля» в 2019 году пока нет

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Василий Конов-мл. Определенности по месту проведения турнира «ВТБ Кубок Кремля» в 2019 году пока нет, этот вопрос нужно решить до середины декабря, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Источник: РИА "Новости"

Спорткомплекс «Олимпийский», где неизменно проводился турнир, в 2019 году будет закрыт на масштабную реконструкцию.

«Пока определенности нет. До середины декабря у нас есть срок, чтобы определиться. Мы прорабатываем два варианта — “ВТБ Арена парк” на “Динамо” и легкоатлетический манеж ЦСКА. Оба варианта осмотрели представители WTA и ATP», — сказал Тарпищев по телефону.

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