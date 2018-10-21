Рублёв попал в основную сетку турнира в Вене, став «лаки-лузером»

Россиянин не сумел преодолеть квалификацию, уступив представителю Казахстана Михаилу Кукушкину (2:6, 3:6). Но Рублёв попал в основную сетку, став «лаки-лузером». От участия в турнире из-за травм отказались Чхун Хён из Южной Кореи и француз Ришар Гаске.

Первым соперником Рублёва на турнире в Австрии станет американец Денис Кудла.

Помимо Рублёва ещё одним «лаки-лузером» стал британец Кэмерон Норри. Он в первом круге турнира сыграет с американцем Джоном Иснером, получившим первый номер посева.