Рублёв попал в основную сетку турнира в Вене, став «лаки-лузером»
Российский теннисист Андрей Рублёв примет участие в розыгрыше турнира в Вене (Австрия).
Российский теннисист Андрей Рублёв примет участие в розыгрыше турнира в Вене (Австрия).
Россиянин не сумел преодолеть квалификацию, уступив представителю Казахстана Михаилу Кукушкину (2:6, 3:6). Но Рублёв попал в основную сетку, став «лаки-лузером». От участия в турнире
Первым соперником Рублёва на турнире в Австрии станет американец Денис Кудла.
Помимо Рублёва ещё одним «лаки-лузером» стал британец Кэмерон Норри. Он в первом круге турнира сыграет с американцем Джоном Иснером, получившим первый номер посева.
Призовой фонд турнира в Вене составляет более € 2 млн. Соревнования завершатся 28 октября. В прошлогоднем финале Люка Пуи из Франции обыграл своего соотечественника