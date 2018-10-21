Агент Шараповой опроверг информацию о разрыве с техническим спонсором
Агент Марии Шараповой Макс Айзенбад опроверг информацию The Sun, согласно которой контракт
Агент Марии Шараповой Макс Айзенбад опроверг информацию The Sun, согласно которой контракт
«Просто невероятно, как издание может публиковать откровенную ложь. При этом другие подхватывают эту информацию и выдают ее за факт. Это огромная проблема. Заявляю, что у Марии с Nike пожизненное соглашение. В 2019-м поклонники увидят на ней шикарные платья и новые вариации La Cortez», — цитирует Tennis.life Айзенбада.
В 2010 году Nikе подписал соглашение с россиянкой на сумму 70 миллионов долларов. Именно эта сделка сделала Шарапову самой высокооплачиваемой спорсменкой мира. Текущий контракт на 10 миллионов долларов в год действует до конца 2018 года.
Ранее сообщалось, что Шарапова досрочно завершила сезон и пропустит запланированные турниры в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы набраться сил для следующего сезона. Вернуться на корт бывшая первая ракетка мира планирует 31 декабря 2018 года на турнире в китайском Шэньчжэне.