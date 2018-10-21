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21 октября, источник: Спорт-Экспресс

Агент Шараповой опроверг информацию о разрыве с техническим спонсором

Агент Марии Шараповой Макс Айзенбад опроверг информацию The Sun, согласно которой контракт экс-первой ракетки мира с Nike не будет продлен после 20 лет сотрудничества.

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Источник: Reuters

«Просто невероятно, как издание может публиковать откровенную ложь. При этом другие подхватывают эту информацию и выдают ее за факт. Это огромная проблема. Заявляю, что у Марии с Nike пожизненное соглашение. В 2019-м поклонники увидят на ней шикарные платья и новые вариации La Cortez», — цитирует Tennis.life Айзенбада.

В 2010 году Nikе подписал соглашение с россиянкой на сумму 70 миллионов долларов. Именно эта сделка сделала Шарапову самой высокооплачиваемой спорсменкой мира. Текущий контракт на 10 миллионов долларов в год действует до конца 2018 года.

Ранее сообщалось, что Шарапова досрочно завершила сезон и пропустит запланированные турниры в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы набраться сил для следующего сезона. Вернуться на корт бывшая первая ракетка мира планирует 31 декабря 2018 года на турнире в китайском Шэньчжэне.

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