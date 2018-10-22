Хачанов и Медведев впервые вошли в топ-20 рейтинга АТР
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов поднялся на 19-е место в рейтинге Ассоциации
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов поднялся на 19-е место в рейтинге Ассоциации
Хачанов в воскресенье в финале московского турнира нанес поражение французу Адриану Маннарино (6:2, 6:2) и переместился в рейтинге на 7 позиций вверх. Другой представитель России Даниил Медведев, уступивший Хачанову в полуфинале «ВТБ Кубка Кремля», поднялся с 21-й на 20-ю строчку. Оба российских теннисиста впервые достигли топ-20 рейтинга.
Американец Джон Изнер, дошедший до полуфинала турнира в Стокгольме, сместил с девятого места болгарина Григора Димитрова.
Рейтинг ATP, версия от 22 октября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7660 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7445,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6260,
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5760,
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5025,
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4185,
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825,
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3730,
9 (10). Джон Изнер (США) — 3380,
10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3335…
19 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1845,
20 (21). Даниил Медведев (Россия) — 1842…
76 (78). Андрей Рублев (Россия) — 715…
99 (105). Евгений Донской (Россия) — 583.