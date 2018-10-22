Хачанов и Медведев впервые вошли в топ-20 рейтинга АТР

Хачанов в воскресенье в финале московского турнира нанес поражение французу Адриану Маннарино (6:2, 6:2) и переместился в рейтинге на 7 позиций вверх. Другой представитель России Даниил Медведев, уступивший Хачанову в полуфинале «ВТБ Кубка Кремля», поднялся с 21-й на 20-ю строчку. Оба российских теннисиста впервые достигли топ-20 рейтинга.