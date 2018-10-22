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10:08 (мск), источник: Р-Спорт

Хачанов и Медведев впервые вошли в топ-20 рейтинга АТР

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов поднялся на 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) после завоевания титула на турнире «ВТБ Кубок Кремля», сообщается на официальном сайте АТР.

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Источник: РИА "Новости"

Хачанов в воскресенье в финале московского турнира нанес поражение французу Адриану Маннарино (6:2, 6:2) и переместился в рейтинге на 7 позиций вверх. Другой представитель России Даниил Медведев, уступивший Хачанову в полуфинале «ВТБ Кубка Кремля», поднялся с 21-й на 20-ю строчку. Оба российских теннисиста впервые достигли топ-20 рейтинга.

Американец Джон Изнер, дошедший до полуфинала турнира в Стокгольме, сместил с девятого места болгарина Григора Димитрова.

Рейтинг ATP, версия от 22 октября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7660 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7445,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6260,

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5760,

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5025,

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4185,

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825,

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3730,

9 (10). Джон Изнер (США) — 3380,

10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3335…

19 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1845,

20 (21). Даниил Медведев (Россия) — 1842…

76 (78). Андрей Рублев (Россия) — 715…

99 (105). Евгений Донской (Россия) — 583.

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