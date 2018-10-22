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18:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Хачанов, Тим и Чхун Хён сыграют на выставочном турнире в Абу-Даби

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship, который пройдёт в Абу-Даби с 27 по 29 декабря 2018 года, сообщает Gulf News.

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Источник: AP 2018

Своё участие также подтвердили австриец Доминик Тим и представитель Южной Кореи Чхун Хён.

«Я мечтал принять участие в этом турнире. Горжусь тем, что меня выбрали в состав участников. Здесь всегда выступают игроки мирового уровня. С нетерпением жду встречи с ними», — сказал Хачанов.

Ранее стало известно, что в Абу-Дауби сыграют серб Новак Джокович и действующий победитель Кевин Андерсон. В финале соревнований в 2017 году Кевин в двух сетах обыграл представителя Испании Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:4, 7:6 (7:0).

В начале октября появилась информацию о том, что на Mubadala World Tennis Championship сыграет американка Винус Уильямс.

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