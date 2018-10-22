Хачанов, Тим и Чхун Хён сыграют на выставочном турнире в Абу-Даби
Российский теннисист Карен Хачанов сыграет на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship, который пройдёт в
Российский теннисист Карен Хачанов сыграет на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship, который пройдёт в
Своё участие также подтвердили австриец Доминик Тим и представитель Южной Кореи Чхун Хён.
«Я мечтал принять участие в этом турнире. Горжусь тем, что меня выбрали в состав участников. Здесь всегда выступают игроки мирового уровня. С нетерпением жду встречи с ними», — сказал Хачанов.
Ранее стало известно, что в
В начале октября появилась информацию о том, что на Mubadala World Tennis Championship сыграет американка Винус Уильямс.