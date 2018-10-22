Американка Стивенс победила японку Осаку в матче Итогового турнира WTA

Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:1 в пользу 25-летней американки, посеянной на итоговом турнире под пятым номером. 21-летняя Осака получила в Сингапуре третий посев. Обе теннисистки дебютировали на Итоговом турнире.

Позднее во вторник пройдет другой матч в «Красной» группе между немкой Ангелик Кербер (1) и голландкой Кики Бертенс (8).

В Итоговом турнире WTA принимают участие восемь сильнейших теннисисток мира. Они разбиты на две группы, из которых в полуфинал выйдут по две лучшие спортсменки по итогам кругового турнира. В воскресенье соревнования стартовали матчами в «Белой» группе, в которых чешка Каролина Плишкова обыграла датчанку Каролин Возняцки, а украинка Элина Свитолина победила чешку Петру Квитову.

Следующие матчи в «Красной» группе пройдут 24 октября. 23 октября на корт выйдут теннисистки из «Белой» группы. Возняцки сыграет с Квитовой, а Свитолина — с Плишковой.