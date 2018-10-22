Кербер в трёх сетах проиграла Бертенс на старте Итогового чемпионата WTA

30-летняя уроженка Бремена ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Её соперница выполнила 5 эйсов, 12 раз ошиблась на своей подаче и также сделала 6 брейков.



В Красной группе также выступают чемпионка US Open 2018 года японка Наоми Осака и американка Слоан Стивенс.