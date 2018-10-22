Кики Бертенс и Слоан Стивенс победили в матчах итогового турнира WTA

Источник: AP 2018

В стартовом матче в Красной группе американка Слоан Стивенс (6-й номер мирового рейтинга) переиграла японскую теннисистку Наоми Осаку (4) — 7:5, 4:6, 6:1, а голландка Кики Бертенс (9) взяла верх над немкой Ангеликой Кербер (2) — 1:6, 6:3, 6:4.

Накануне в первом туре соревнований в Белой группе украинка Элина Свитолина (7) переиграла в двух сетах чешскую теннисистку Петру Квитову (5) — 6:3, 6:3. В другой встрече чешка Каролина Плишкова (8) также в двух партиях взяла верх над датской теннисисткой Каролин Возняцки (3) — 6:2, 6:4.

Первая ракетка планеты румынка Симона Халеп не смогла выступить в Сингапуре из-за травмы.

После завершения группового этапа по две лучшие теннисистки из каждого квартета продолжат борьбу в полуфиналах.