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21:18 (мск), источник: БЕЛТА

Кики Бертенс и Слоан Стивенс победили в матчах итогового турнира WTA

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные поединки состоялись на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2018

В стартовом матче в Красной группе американка Слоан Стивенс (6-й номер мирового рейтинга) переиграла японскую теннисистку Наоми Осаку (4) — 7:5, 4:6, 6:1, а голландка Кики Бертенс (9) взяла верх над немкой Ангеликой Кербер (2) — 1:6, 6:3, 6:4.

Накануне в первом туре соревнований в Белой группе украинка Элина Свитолина (7) переиграла в двух сетах чешскую теннисистку Петру Квитову (5) — 6:3, 6:3. В другой встрече чешка Каролина Плишкова (8) также в двух партиях взяла верх над датской теннисисткой Каролин Возняцки (3) — 6:2, 6:4.

Первая ракетка планеты румынка Симона Халеп не смогла выступить в Сингапуре из-за травмы.

После завершения группового этапа по две лучшие теннисистки из каждого квартета продолжат борьбу в полуфиналах.

Итоговый турнир WTA, общий призовой фонд которого составляется $7 млн, завершится 28 октября. В прошлом году победительницей турнира стала Каролин Возняцки, обыгравшая в решающем поединке американку Винус Уильямс — 6:4, 6:4.

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