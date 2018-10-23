Минус 9 миллионов для Шараповой. Мария потеряет своего главного спонсора

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Nike стал первым крупным личным спонсором Шараповой, когда Мария была еще ребенком в 1998 году. Российскую девочку из Академии Ника Болеттьери взяли на контракт в IMG (одно из крупнейших спортивных агентств в мире), и ее личный менеджер Макс Айзенбад убедил спонсоров в огромном потенциале спортсменки. Самой Марии едва исполнилось 11 лет. Спустя три года она дебютировала в профессиональном туре, в 2004-м выиграла Уимблдон, Итоговый чемпионат WTA и стала суперзвездой. Рекламные контракты посыпались, как из рога изобилия. Вернувшись из Лондона после победы, я зашла в обычный магазин одежды, и внезапно для себя осознала, что теперь могу купить его весь целиком! Хотя до этого мы постоянно на всем экономили писала Шарапова в своей автобиографии. Еще бы ее доходы выросли до баснословных величин!

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При этом Nike оставался самым крупным и верным партнером Марии. В 2010 году компания заключила с ней новое соглашение на общую сумму в 70 миллионов долларов. Срок контракта до конца 2018-го. По нему экс-первая ракетка мира получала примерно по 8,7 миллиона в год, что составляло солидную долю от всех доходов Шараповой, которые колебались в пределах 22−27 миллионов за 12 месяцев. Само соглашение стало крупнейшим в истории женского спорта и именно оно, в первую очередь, сделало Марию самой высокооплачиваемой спортсменкой планеты на протяжении многих лет. Для сравнения общий размер призовых в лучшие, самые успешные сезоны, у нее составлял не более 7 миллионов долларов.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ СЕЙЧАС?

Когда в марте 2016 года Шарапова призналась, что сдала положительный допинг-тест на мельдоний, Nike стал одним из первых ее спонсоров, который приостановил партнерство с Марией (заметьте не отменил, а лишь заморозил на время). К слову, от россиянки тогда отвернулись и другие компании, но отнюдь не все, с которыми у нее был контракт. Спустя три месяца, когда страсти утихли, Nike возобновил с россиянкой сотрудничество. В нынешнем году общий срок их партнерства составил уже 20 лет! В середине августа, незадолго до US Open, Шарапова совместно с Nike представила и новую коллекцию одежды, и новую коллекцию обуви. Но спустя всего два месяца стало известно, что компания не планирует продлевать с ней контракт, который истекает 31 декабря. Официально об этом пока не объявлено, но дыма без огня не бывает, а инсайдеры в таких ситуациях ошибаются редко.

К слову, Шарапова не единственный топ-клиент, от которого в этом году отказались в Nike. Так, еще весной компания не стала продлевать контракт с самим Роджером Федерером! Соглашение, согласно которому швейцарец зарабатывал по 10−12 миллионов долларов в год на протяжении последних 10 лет, истекло 1 марта. Смешно представить и страшно сказать, но вплоть до Уимблдона включительно самый титулованный теннисист в истории не имел официальной экипировки! Он продолжал играть в Nike, но уже не получая за это никаких дополнительных денег. Уже после турнира швейцарец подписал соглашение с японской фирмой Uniqlo на 100 миллионов долларов за 10 лет. Ему будут выплачивать по 10 миллионов в год независимо от того, как долго Роджер будет продолжать карьеру. Nike же, во-первых, предлагал Федереру сумму вдвое меньше (5 миллионов в год). А, во-вторых только на тот период, пока он остается в Туре. Собственно, поэтому их партнерство и закончилось.

Скорее всего, такая же ситуация с Шараповой. Марии 31 год, у нее не очень ладятся дела после возвращения в Тур, и до сих пор непонятно, продолжит ли россиянка карьеру. Возможно, мы в принципе не увидим ее больше на корте. Возможно, Nike просто не хочет больше вкладывать деньги в спортсменку пусть знаменитую, успешную и титулованную которая уже не будет на вершине рейтинга и не выиграет крупный турнир. А возможно стороны просто не сошлись в цене вопроса.

ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ ШАРАПОВОЙ?

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают Мария давно в курсе подобного развития событий и уже попросила своих агентов проработать другой вариант. А именно, контракт с прямым и самым известным конкурентом Nike Adidas. Вопрос в том, насколько сильно готов Adidas раскошелиться? И готов ли к партнерству с Шараповой в принципе?