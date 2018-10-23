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14:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Чхун Хён снялся с «Мастерса» в Париже и завершил сезон

Корейский теннисист Чхун Хён отказался от выступления на хардовом турнире категории ATP-1000 в Париже.

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Источник: AP 2018

Причиной такого решения стала травма ноги, из-за которой он ранее снялся с четвертьфинального матча турнира в Стокгольме против итальянца Фабио Фоньини.

Травма ноги беспокоит корейца на протяжении всего сезона. Хён принял решение досрочно завершить сезон и полноценно восстановиться к началу 2019 года.

Ранее теннисист лишь однажды играл в Париже — в прошлогоднем розыгрыше он сумел выйти во второй круг, где в двух партиях уступил испанцу Рафаэлю Надалю — 5:7, 3:6. В данный момент Чхун занимает 27 строчку в рейтинге ATP.

Место 22-летнего теннисиста в основной сетке турнира занял французский теннисист Жереми Шарди. Соревнования категории «Мастерс» пройдут в период с 29 октября по 4 ноября.

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