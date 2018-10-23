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17:25 (мск), источник: ТАСС

Возняцки обыграла Квитову в матче Итогового турнира WTA

ТАСС, 23 октября. Датчанка Каролин Возняцки переиграла чешку Петру Квитову в матче второго тура Белой группы на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящем в Сингапуре.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 7:5, 3:6, 6:2 в пользу датчанки, занимающей третью строчку в рейтинге WTA. Возняцки одержала первую победу на турнире, Квитова потерпела второе поражение. Позднее в другом матче группы сыграют украинка Элина Свитолина и чешка Каролина Плишкова.

В Итоговом турнире WTA принимают участие восемь сильнейших теннисисток мира. Они разбиты на две группы, из которых в полуфинал выйдут по две лучшие спортсменки по итогам кругового турнира. Из-за травмы спины в Сингапуре не выступает первая ракетка мира Симона Халеп.

Призовой фонд Итогового турнира WTA составляет $7 млн. Соревнования завершатся 28 октября.

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