Возняцки обыграла Квитову в матче Итогового турнира WTA

Встреча завершилась со счетом 7:5, 3:6, 6:2 в пользу датчанки, занимающей третью строчку в рейтинге WTA. Возняцки одержала первую победу на турнире, Квитова потерпела второе поражение. Позднее в другом матче группы сыграют украинка Элина Свитолина и чешка Каролина Плишкова.

В Итоговом турнире WTA принимают участие восемь сильнейших теннисисток мира. Они разбиты на две группы, из которых в полуфинал выйдут по две лучшие спортсменки по итогам кругового турнира. Из-за травмы спины в Сингапуре не выступает первая ракетка мира Симона Халеп.