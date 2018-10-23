Элина Свитолина после победы над Каролиной Плишковой стала лидером Белой группы итогового турнира WTA

Источник: РИА "Новости"

Свою вторую победу Элина Свитолина одержала сегодня, обыграв чешскую теннисистку Каролину Плишкову — 6:3, 2:6, 6:3.

В первом сегодняшнем поединке Каролин Возняцки была сильнее чешки Петры Квитовой.

На старте турнира Каролина Плишкова выиграла у Каролин Возняцки, а Элина Свитолина взяла верх над Петрой Квитовой.

В первом туре соревнований в Красной группе американка Слоан Стивенс победила японку Наоми Осаку, а голландка Кики Бертенс была сильнее немки Ангелики Кербер. В среду, 24 октября, состоятся два матча: Ангелика Кербер — Наоми Осака, Кики Бертенс — Слоан Стивенс.