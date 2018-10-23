Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АЕК0
Бавария0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Янг Бойз0
Валенсия0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив2
Металлург Мг0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь1
Трактор0
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Хоффенхайм
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер Д
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Ювентус
Хоккей. НХЛ
24.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
24.10
Коламбус Блю Джэкетс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
24.10
Монреаль Канадиенс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
24.10
Оттава Сенаторз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
24.10
Нэшвилл Предаторз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
24.10
Чикаго Блэкхокс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
24.10
Даллас Старз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
24.10
Эдмонтон Ойлерз
Питтсбург Пингвинз
Все события
Фоторепортажи
7Россия и Швеция обошлись без забитых мячей
14400-й гол Роналду, травма Месси и другие события еврофутбола
19:53 (мск), источник: БЕЛТА

Элина Свитолина после победы над Каролиной Плишковой стала лидером Белой группы итогового турнира WTA

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинка Элина Свитолина вышла в лидеры Белой группы на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Сингапуре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Свою вторую победу Элина Свитолина одержала сегодня, обыграв чешскую теннисистку Каролину Плишкову — 6:3, 2:6, 6:3.

В первом сегодняшнем поединке Каролин Возняцки была сильнее чешки Петры Квитовой.

На старте турнира Каролина Плишкова выиграла у Каролин Возняцки, а Элина Свитолина взяла верх над Петрой Квитовой.

В первом туре соревнований в Красной группе американка Слоан Стивенс победила японку Наоми Осаку, а голландка Кики Бертенс была сильнее немки Ангелики Кербер. В среду, 24 октября, состоятся два матча: Ангелика Кербер — Наоми Осака, Кики Бертенс — Слоан Стивенс.

После завершения группового этапа по две лучшие теннисистки из каждого квартета продолжат борьбу в полуфиналах. Турнир в Сингапуре завершится 28 октября.

 Дмитрий Маликов удивил новым видео с сыном
Певица Глюкоза была госпитализирована
Макгрегор: Я проиграл честно и справедливо, но я вернусь
7 самых ярких драк сезона в регулярном чемпионате КХЛ (видео)
Футболисты «Спартака» встретились с Каррерой (фото)
Братьям Кокориным грозит до 12 лет тюрьмы
Еще один бразилец представил себя в сборной России
Российская премьер-лига перешла на новый мяч (фото)
«Соберем 100 тысяч в «Лужниках»: Хабиб готовится к Мейвезеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь