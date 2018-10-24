Дарья Касаткина: Тренер мне очень помогает

«Не знаю каким образом мне помогают его слова, но это работает. На турнире в Москве это было и в финале, и во втором круге против Корне. У меня теперь есть прозвище — Русская стена, меня все так зовут. Мне оно очень нравится. Это хорошее, сильное прозвище», — цитирует Дарью пресс-служба Тура. ﻿