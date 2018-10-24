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16:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Саймон: Серена, Винус и Мария Шарапова войдут в историю тенниса

Исполнительный директор WTA Стив Саймон на пресс-конференции отметил прогресс в работе организации, оценил силу нынешних звёзд тенниса и отдельно почеркнул рывок, совершённый Итоговым чемпионатом в Сингапуре.

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Источник: Reuters

«По моему мнению, сейчас WTA сильна как никогда. По сравнению с прошлым годом количество зрителей женского тенниса увеличилось на 20%. Сейчас в туре на первом плане Халеп, Возняцки, Кербер и Стивенс. Также продолжают выступать теннисистки, которые войдут в историю: Серена, Винус и Мария Шарапова. Благодаря этому сезон получается столь увлекательным.

В этом году турниры «Большого шлема» выиграли разные теннисистки, с турнирами Premier Mandatory та же история. Так что глубина состава участниц тура очень велика. Также я уверен, что уровень Итогового чемпионата WTA стал выше, чем пять лет назад. У нас вновь будет рекорд посещаемости. В первый год соревнований в Сингапуре всё было очень вежливо и спокойно. Сейчас же мы ощущаем энергию, радость и становимся свидетелями увлекательного зрелища, — цитирует Саймона официальный сайт тура.

Стив также остановился на вопросе тренерских подсказок в туре.

«Это часть WTA. Думаю, этот процесс также будет развиваться. Нужен выход тренера на корт или стоит внести изменения? Мы обязательно будем анализировать это», — сказал Саймон.

Президент WTA Микки Лоулер рассказала о психологической помощи теннисисткам.

«Психологическое здоровье — это то, о чём мамы переживают в первую очередь. Об этом беспокоятся сильнее, чем о физических травмах. Мы в туре стараемся быть одной большой семьёй и готовы помогать спортсменкам», — сказала Лоулер.

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